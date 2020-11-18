نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك التسليف الجديدة 1442 للحصول على 60 ألف ريال وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف والادخار السعودي أو بنك التنمية الاجتماعية، هو أحد أهم البنوك في المملكة العربية السعودية والذي أنشأته الحكومة السعودية لمساعدة الأفراد والمواطنين السعوديين من ذوي فئات الدخل المنخفض في الحصول على قروض بدون فوائد طبقاً لما تقرره الشريعة الإسلامية، وذلك لإعانتهم على تحمل أعباء الحياة، حيث يقدم بنك التسليف والادخار السعودي، العديد من القروض للمواطنين مثل قرض الأسرة، وقرض الزواج، وقرض الترميم، ومنتج أهل، وغيرها من أنواع القروض، كذلك يقدم بنك التسليف والادخار السعودي قروضاً لتمويل المشروعات مثل قرض العمل الحر للمواطنين الراغبين في زيادة الدخل الشهري لهم من خلال فتح مشروع خاص بهم، أو للمواطنين العاطلين عن العمل والذي يتميزون في إتقان حرفة معينة، ولأهمية قروض بنك التسليف السعودي للمواطنين في المملكة حيث يقدم البنك قروضا تصل إلى 60 ألف ريال سعودي بلا فوائد فإننا سوف نركز في السطور التالية على شروط بنك التسليف 1442 وأيضاً شرح تفصيلي لكيفية التقديم أو لدي البنك وأخيراً سنسلط الضوء على منتج أهل والذي بموجبه يمكن أن تحصل الأسرة السعودية على قرض بقيمة 60 ألف ريال سعودي.

شروط بنك التسليف الجديدة 1442هـ للحصول على القرض:-

أشترط بنك التسليف والادخار السعودي مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الأفراد المتقدمين لحصول على قرض بنك التسليف السعودي والذي يتميز بأنه بدون فوائد بنكية طبقاً لما نصت عليه الشريعة الإسلامية، وأيضاً فهناك شروط محددة لكل نوع من أنواع القروض التي يتقدم المواطن للحصول عليها وأيضاً شروطاً عامة والتي سوف نلقي عليها الضوء كما يلي:-

الشروط العامة:-

أن يكون الفرد المتقدم للحصول على القرض مواطن سعودي الجنسية.

أن لا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 10.000 ريال سعودي شهرياً.

يتم سداد القرض بمدة لا تزيد عن 5 سنوات وعلى أقساط شهرية، والقسط الأول يستحق بعد 60 يوماً من تاريخ الحصول على القرض “صرف القرض”.

إذا كان الفرد المتقدم للحصول على القرض قد حصل على قرض سابق فإنه لا يحق له التقدم للحصول على قرض ثاني إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ سداد أخر قسط مستحق للقرض الأول.

ألا يكون الفرد مديناً للبنك بأي قرض أخر.

الانتظام في سداد أقساط القرض في حالة الحصول على قرض سابق وتم الانتهاء من سداد أقساطه.

كيفية تسجيل حساب لدي بنك التسليف والادخار السعودي للحصول على القرض:-

للاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك التسليف والادخار السعودي يجب أن تكون مسجلاً لدي البنك، حيث أن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها لتسجيل حساب لدي البنك وبالتالي التمتع بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية والتي من بينها التقديم على أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها والتي تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال سعودي في غضون ساعات وأيام قليلة ويمكن التسجيل بالخطوات البسيطة التالية:-

1- الدخول على بوابة النفاذ الوطني وذلك كما بالشكل التالي :-

2- يتم استيفاء البيانات المطلوبة كما هو موضح بالشكل التالي من اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الموجود بالصورة ثم الرمز الذي وصل إليك في رسالة على جوالك المسجل في بوابة أبشر.

3- يتم حفظ رقم التأكيد المستلم عبر الرسالة النصية.

4- يتم إدخال رقم التأكيد الذي تم استقباله عبر الرسالة النصية كما هو موضح بالشكل.

5- الدخول مرة أخرى في بوابة النفاذ الوطني ، حيث ستجد كافة معلوماتك مسجلة ولا تحتاج إلى إعادة إدخال البيانات مرة أخرى كما بالشكل التالي:-

6- عند التقدم بطلب تمويل فإن الشكل يختلف حسب نوع التمويل المتقدم له كما بالشكل التالي:-