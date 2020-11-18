نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن 1441 المجاني معلومات عن القنوات الرسمية للدعم الحكومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن السعودي هو البرنامج الذي يتيح للمواطنين السعوديين أن يقوموا بالتواصل مع الدعم الفني وذلك خلال الأتصال المباشر على رقم حساب المواطن 1441 المجاني أو من خلال رقم تليفون حساب المواطن بشكل مباشر، كما انه يتيح إمكانية التواصل من خلال عدداً نسبياً من القنوات الرسمية الأخرى والتي تستقبل الشكاوي.

رقم حساب المواطن 1441 المجاني

يقوم البرنامج الخاص بحساب المواطن السعودي الكثير من القنوات الرسمية للتواصل المباشر مع الدعم الفني، وذلك حتى يتم خدمة الكثير من المستفيدين والمستفيدات من البرنامج بأفضل صورة من خلال تليفوم الحساب الخاص بالمواطن الموحد، أو رقم حساب المواطن المجاني.

كما أن البرنامج يلزم المواطن السعودي بتسجيل بياناته الصحيحة داخل البرنامج، وذلك من خلال قنواته الرسمية، وقام البرنامج بتوفير عدداً من القنوات الرسمية التي تقوم باستقبال الاستفسارات والشكاوي الخاصة بكل مستفيد، ويذكر أن الموقع الرسمي بحساب تويتر هو المصدر الموثوق به والرئيسي في الحصول على المعلومات والمواعيد والأرقام المتعلقة بالدعم الحكومي.

أما عن رقم حساب المواطن المجاني فهو :- 19912 والتواصل يكون بدءاً من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8 ص إلى تمام الساعة 10 م.

الموعد الخاص بإيداع حساب المواطن لشهر مارس 2020

من المقرر أن ينزل الحساب الخاصة بالمواطنين السعوديين في يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر مارس لعام 2020، والموافق اليوم الـ 15 من شهر رجب لعام 1441هـ، وهذا وفقا للمواعيد التي قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتحديدها، وهي تعتبر الدفعة الثامنة والعشرون.

كما أن برنامج حساب المواطن يتم الاعلان من خلاله عن النتائج الأهلية الخاصة بدورة الاستحقاق، وهذا ليتم التحقق من الأهلية الخاصة بالتعرف على الحالة من خلال الدخول للبوابة الإلكترونية لحساب المواطن السعودي.

كيفية الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية

من المقرر أن يتم الإعلان عن صدور النتائج الأهلية لدورة الاستحقاق من خلال برنامج حساب المواطن، ويمكن الدخول إلى بوابة حساب المواطن عن طريق الموقع الرسمي الخاص بــ وزارة التنمية الاجتماعية السعودي، ويجب العلم أن أخر موعد للانتهاء من تسجيل الدخول بحساب المواطن الجديد من أجل الحصول على مبالغ الدعم للدفعة المقبلة هو عند نهاية يوم الإيداع.

طرق تَحديث البيانات في برنامج حساب المواطن

يُمكن للمُستفيدين إجراء تَحديث البيانات عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية عبر المرور بالخطوات الآتية:-

الدخول على رابط موقع حساب المواطن الرسمي.

الضغط على خيار الحاسبة التَقديرية.

ثم كتابة رقم الهوية أو اسم المواطن وكلمة المرور.

ثم اختيار أيقونة (التفاصيل)، وبعدها الضغط على خيار تَحديث البيانات.

يَتم كتابة وتَغيير جميع البيانات المراد تَحديثها، ويَجب الحرص على التَحقق من دقة البيانات المُدخلة.

ثم الضغط على الرابط الموضح وحفظ البيانات.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

من أجل الاستفادة من البرنامج والحصول على الدعم المقدم من وزارة العمل والتنمية السعودية، ضرورة التسجيل الذي يَتطلب توفر بَعض الشروط مثل:-