نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل بنك الأهلي 1442.. طريقة طلب قرض إضافي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تبحث عن تمويل شخصي بدون تحويل راتب ، هل تبحث عن تموبل شخصي إضافي بدون كفيل ، وفرنا لك من خلال هذا المقال تمويل شخصي بدون الحاجة لكفيل أو لتحويل راتب ، وفي هذا الصدد يوفر بنك الأهلي تمويل بشروط ميسرة وسهلة، وهو مخصص لعدة أشياء منها تمويل شراء سيارة وتمويل لسداد الديون بالإضافة إلى التمويلات للسفر والمتعة، فضلا عن وجود تمويل لتأثيث منزلك، وسنتحدث عن باقي التفاصيل المهمة،ومن من بينها شروط طلب تمويل البنك الأهلي بدون كفيل وكذلك رابط التقديم على التمويل الجديد الميسر. تمويل شخصي بدون تحويل راتب 1442 بنك الأهلي من أهم البنوك على مستوى المملكة العربية السعودية ويقدم حسابات للأفراد والشركات، كما يوفر تمويلات إسلامية من ضمنها تمويل الأهلي الشخصي وتمويل الأهلي العقاري وفيما يلي بعضا منها: تمويل الأهلي الشخصي: هل سبق لك الرغبة في تحديث منزلك أو التخطيط لقضاء عطلة أو مساعدة ابنائك في استكمال تعليمهم، فإن بنك الأهلي الشخصي يوفر هذه التمويلات الميسرة، ويتوفر بنوعين وهما تمويل الأهلي بالأسهم المحلية وتمويل الأهلي بالسلعة. تمويل الأهلي العقاري: تصلنا أسئلة عن كيف احصل على تمويل ميسر من بنك الاهلي، ولهذا يقدم البنك الأهلي تمويل الأهلي العقاري مع أفضل التسهيلات للراغبين في الحصول على منتج التمويل العقاري، ولمزيد من التفاصيل يمكنكم معرفة تمويل الأهلي العقاري من خلال الرابط الذي تركناه أعلى الفقرة. تمويل الأهلي التأجيري: يمكن من خلال تمويل الأهلي التأجيري الحصول على سيارة من خلال برنامج تمويل الأهلي التأجيري بأفضل التسهيلات التي يوفرها البنك، ويتوفر مع السيارة التأمين الشامل والمرونة المرتفعة في تسديد الأقساط المترتبة على المستفيد بما يتوافق مع الدخل الشهري له، ولمعرفة المزيد من التفاصيل قم بالاتصال على الرقم “9200891”. الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل بدون راتب يوجد العديد من الأوراق المطلوبة من أجل إكمال خطوات الحصول على التمويل والتي سنذكرها على النحو الآتي:

نسخة عن بطاقة الأحوال

صورة عن تعريف الراتب

صورة عن العنوان الوطني

رقم الهاتف

اسم ورقم هاتف صديق أو قريب

رقم الآيبان

كرت واسم البنك. رابط وطريقة التقديم على تمويل بدون تحويل الراتب 2021 يمكن ذلك من خلال إتباع بعض الخطوات الموضحة في الأسفل: أولا نقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الأهلي ثانيا نقوم بوضع الاسم ورقم الهاتف نضع رقم البطاقة الشخصية قم بتحديد جهة العمل ما إذا كانت قطاع حكومي أو خاص أو متقاعد نضع اسم المهنة يوجد خيار يسأل كيف تعرفت على هذه الخدمة تقوم بتحديد الجهة الآن نكتب رسالة داخل خانت رسالة طلب منك ومن بعدها نضغط على أيقونة إرسال طلب للمزيد حول هذا التمويل نقوم بالضغط على أيقونة التواصل من خلال الواتس اب. ما هي شروط التمويل الميسر البنك الأهلي يجب أن يكون الموظف يشغل وظيفة معينة في القطاع الخاص أو الحكومي أو من المتقاعدين أو العسكريين

يجب أن يكون راتب الموظف بالحد الأدنى في القطاع الحكومي أو الشبه الحكومي أو العسكري أو المتقاعد 4,000 ريال، وفي حال كان من موظفي القطاع الخاص في الشركات الكبرى يجب أن يكون الحد الأدنى 5000 ريال

يجب أن لا يقل سن الموظف عن 21 عام ولا يكون أكثر من 65 سنة، أما المتقاعد يجب أن لا يزيد عن 68 عام

يجب أن تكون فترة الخدمة بالحد الأدنى ثلاثة شهور القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والعسكرية أما القطاع الخاص فيجب أن يكون بالحد الأدنى ستة أشهر بشرط أن يكون للشركات الكبرى

في حال كان المبلغ أعلى من 100 ألف ريال يجب أن يتم توفير كفيل

يجب توفير سجل ائتماني خالي من التعثرات ويمكن أيضا استثناء بعض التعثرات أو القضايا المقفلة. لماذا احصل على تمويل بهذه التسهيلات من بنك الأهلي يسعى بنك الأهلي إلى إتاحة هذا التمويل لجميع فئات الشعب السعودي وتقديم التسهيلات اللازمة من البنك الاهلي مع وجود مميزات التمويل بدون تحويل الراتب وهي نادرا ما تقدمها البنوك، كما يقوم البنك بتوفير حلول تمويلية تكون مناسبة لمعظم فئات الشعب السعودي، الجدير بالذكر أنه يمكن معرفة الرسوم الإدارية وفي حال عدم إعلامكم من طرف الموظف يمكن تقديم شكوى من خلال وسائل التواصل المتاحة، وفرنا لحضراتكم تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل.

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