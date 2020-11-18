نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي للزواج من بنك الراجحي سهل سريع وميسر للغاية لبداية حياة سعيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي للزواج من بنك الراجحي الذي يدعم الشباب في مقتبل العمر للحصول على تمويل شخصي سريع وميسر من أجل بداية حياة جديدة التي تحتاج إلى إنفاق الكثير من المال، ومن هنا وفر الراجحي ضمن الحلول التمويلية والعروض المستمرة عبر البنك، حيث يسعى المصرف بتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية العديدة لكي تسهل الإجراءات على العملاء من حيث الحصول على التمويل بأنواعه بشروط بسيطة دون تعقيد بالإضافة إلى خدمات التواصل بالاتصال عبر رقم الراجحي المجاني وخدمة حساب قيمة القرض بنفسك من خلال حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي عبر الموقع الإلكتروني الذي أتاح أيضاً طرق التواصل عبر الموقع من خلال خانة اتصل بنا. خدمات بنك الراجحي ضمن التيسيرات المتعددة لخدمة العملاء منها:- مميزات قرض شخصي للزواج من بنك الراجحي الموافقة الفورية في حالة اكتملت الوثائق.

متوفر للمواطن والمقيم بنفس المميزات لكلاهما.

فترات سداد مرنة على 5 سنوات.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل شخصي بدون كفيل.

هذا القرض متاح للقطاع الحكومي والقطاع الخاص. خطوات تقديم طلب قرض شخصي للزواج من بنك الراجحي تعبئة نموذج الطلب عبر موقع الراجحي. استيفاء الشروط وإحضار المستندات المطلوبة وهي:- ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 سنة وذلك وقت أجل استحقاق القرض.

لابد أن تكون جهة العمل معتمدة لدى البنك.

تحويل الراتب لدى البنك مع خطاب بالموافقة من جهة العمل. المستندات المطلوبة:- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين (سارية المفعول).

خطاب الموافقة على تحويل الراتب.

خطاب من جهة العمل مختوماً بختم الغرفة التجارية وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص. يذكر أن الراجحي يوفر العديد من التسهيلات في حالة وجود أي استفسار على القرض أو كيفية حساب قيمة القسط أو على أي شئ آخر فمن خلال التواصل على رقم العملاء الحاليين +966114603333

العملاء الجدد 8001241222 أو زيارة الفرع إذا لزم الأمر.

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