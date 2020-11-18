الاستعلام عن خدمات مكتب العمل الإلكترونية 1442 والبحث عن وافد

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عمر شويل - جدة سعيًا إلى تنظيم استخدام القوى العاملة في السعودية، أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن خدمات مكتب العمل الإلكترونية 1442هـ، لجميع المواطنين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية، سواء بالنسبة لأصحاب العمل أو العمال والموظفين، وذلك من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة مقرات الوزارة والمكاتب التابعة لها في جميع أنحاء المدن السعودية، وذلك مواكبة لتوجه الحكومة نحو رقمنه الخدمات في جميع القطاعات خصوصًا المتعلقة بالإنسان مباشرة، وتتحكم في مصيره الوظيفي.

واهتم المسؤولون في المملكة بهذه الوزارة كثيرًا، نظرًا لارتباطها بالعنصر البشري مباشرة، إذ جرى تأسيسها من خلال دمج وزارات: العمل، والشؤون الاجتماعية، ومؤخرًا الخدمة المدنية، لتشمل كل ما يتعلق بالمواطنين والمقيمين، ما جعل المملكة تتقدم 13 مرتبة في مؤشر كفاءة سوق العمل وسوق الإنتاج في العام الماضي 2019م، مقارنة بعام 2018م، وفي الوقت نفسه تقدمت 17 مرتبة عن العام 2018 في كل من مؤشري “تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، هذا بالإضافة إلى إلغاء نظام الكفيل الذي يجري تطبيقه في شهر مارس 2021م، والذي سيكون له أثر إيجابي كبير.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل الإلكترونية 1442

وننشر من خلال موقعنا، الاستعلام عن خدمات مكتب العمل الإلكترونية 1442 هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

علينا في البداية، الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الإنترنت.

ثم نختار الخدمات الإلكترونية الموجودة.

يلي ذلك، اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل .

. بعد ذلك اختيار الاستعلام عن الخدمة التي نريدها من بين الخدمات المتاحة.

فيما يلي ذلك إدخال رقم الهوية أو الإقامة.

يجب بعد ذلك إدخال الرمز المرئي.

أخيرًا، ننقر على “بحث”، لظهور جميع البيانات عن الخدمة التي نستعلم عنها.

البحث عن وافد من خلال موقع وزارة الموارد البشرية