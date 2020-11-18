نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكني وخبر سار في مسكن هايتس الرياض توفر 476 فيلا وتاون هاوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج سكني من خلال صفحة وزارة الإسكان السعودي عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن مشروع جديد تم إطلاقه تحت عنوان “مسكن هايتس” في مدينة الرياض في المركز أي وسط المدينة، حيث يعد المشروع من أهم المشاريع في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض حيث يوفر هذا المشروع 476 فيلا تاون هاوس علماً بأنها مصممة بمساحات وتصاميم متنوعة تهدف إلى تلبية كافة الاحتياجات التي تتعلق بالأسر السعودية وتطلعاتها، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعي موقعنا ثقفني تفاصيل مشروع مسكن هايتس.

حجز وحدات سكني :

تسعى وزارة الإسكان إلى تحقيق كافة الأهداف التي تسعى إليها لتحقيق رؤية 2030، حيث يستمر هذا المشروع في إطلاق العديد من المشاريع والوحدات التي يمكن حجزها، حيث يتم حجز الوحدات السكنية ومعاينتها من خلال زيارة مركز سكني الشامل بمدينة الرياض أو من خلال الدخول على الرابط الرسمي لموقع تطبيق “سكني” الإلكتروني، حيث يتمتع تطبيق سكني بالعديد من الإجراءات سهلة وميسرة واستحقاق فوري، وأوضح البرنامج في بيان صحافي يوم أمس الثلاثاء 17/11/2020 أن مشروع “مسكن هايتس ” يعد أحد المشاريع تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص ويقع على مساحة تتجاوز 120 ألف متر مربع، في موقع مميز بالقرب من غالبية الطرق المحورية والرئيسية وجميع الوجهات والمشاريع الرئيسية بالمنطقة كمحطة قطار الرياض ويتميز المشروع بتصاميمه المميزة ضمن بيئة متكاملة الخدمات والمرافق توفر معايير جودة الحياة.

23 مشروعا سكنيا في مدينة الرياض :

خلال الفترة الماضية تشهد المملكة العربية السعودية العديد من المشاريع التي بدأ تنفيذها والعمل عليها في مختلف أنحاء مدينة الرياض، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 23 مشروع وتوفير حوالي أكثر من 30 ألف وحدة سكنية متنوعة بتصميم رائع لا مثيل له ومتنوع، حيث تشمل فلل وشقق وتاون هاوس بأسعار تنافسية وأقساط شهرية ميسرة منها 12 مشروعاً ضمن ضاحية الجوان التي تعد أكبر الضواحي السكنية وتقع شمال مدينة الرياض وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 11 ملايين متر مربع، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، ويستمر البرنامج في توفير مزيد من المشاريع والمخططات لتوفير خيارات تمكن المواطنين من التملك لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً المستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة – كما يستهدف البرنامج خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 بعد أن تمكن خلال العام الماضي 2019 من خدمة 300 ألف أسرة منها أكثر من 109 أسرة سكنت منازلها.