نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الشروط الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل المملكة العربية السعودية على تحسين مستوى حياة الفرد داخل المجتمع السعودي، وكذلك تحسين مستوى المعيشة للمقيمين أيضاً داخل المملكة، وتسعى بكل جهد إلى توفير كل المتطلبات التي يحتاج إليها الأشخاص داخل المملكة، ولهذا هناك عروض مقدمة من البنوك المصرفية الكبرى داخل المملكة العربية السعودية لتوفير قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالمملكة، وهذا دليل فعال على أن المسؤولين داخل المملكة العربية السعودية، يقومون بتحقيق كل سبل الرفاهية وتحقيق الراحة التامة ليس للمواطنين فقط، بل والمقيمين أيضاً، وهذا دليل على احترام حقوق الآخرين، ومن خلال الآتي سوف نلقي الضوء حول كيفية الحصول على القرض الشخصي بالتقسيط بدون الرجوع الى الكفيل للمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بنك الاستثمار السعودي:

يمكن الحصول على قرض شخصي بالتقسيط من بنك الاستثمار السعودي، من خلال توافر بعض الشروط التي يجب الالتزام بها بكل دقة.

حيث أنه يجب على المقيم أن يقوم بتقديم جميع البيانات الخاصة من حيث الراتب الشهري، بحيث لا يقل عن ثمانية آلاف ريال سعودي للحصول على قرض بقيمة عشرة آلاف ريال سعودي.

ويقوم البنك بتحويل قيمة القسط كل شهر إلى البنك.

كما يجب أن يتراوح عمر المقيم بين الثالثة والعشرون وحتى الثلاثين من عمره.

وفي حالة اكتمال جميع الشروط يقوم البنك بتقديم قيمة القرض في نفس اليوم بعد الانتهاء مباشرةً من خطوات التقديم.

ويمكن أن يتم إنتظار خمس سنوات حتى يتم تسديد أقساط القرض، مع العلم أن بنك الاستثمار يقوم على قواعد شرعية تماماً أثناء تحديد قيمة القرض وكذلك كيفية تسديد الأقساط.

وعند الالتزام بتسديد أقساط القرض في الموعد المحدد من قبل البنك، في هذه الحالة يمكن للمقيم طلب قرض آخر وتحديد قيمة الأقساط مع البنك.

المستندات اللازمة للحصول على قرض شخصي بدون كفيل

يمكن الحصول على قرض شخصي بدون كفيل من خلال تقديم الأوراق اللازمة المطلوبة من قبل البنك الذي تتعامل معه.