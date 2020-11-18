نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر أخبار مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 وموعد إيداعها لمحدودي الدخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخر أخبار مقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن موعد المساعدة المقطوعه الضمان الاجتماعي، وقد تعتبر موعد ايداع المساعدة المقطوعة واحدة من أهم الكلمات البحثية التي يبحث عنها المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يستفيد منها مجموعة كبيرة جداً من المواطنين السعوديين من مختلف الفئات، فقد تُقدم المساعدة المقطوعة للفئة محدودوة الدخل، والأيتام، النساء الأرامل، والنساء المطلقات، وفئات أخر تم تحديدها من وزارة الموارد والتنمية البشرية.



اخر أخبار مقطوعة الضمان الاجتماعي

قد أعلنت وزارة التنمية والموارد البشرية وأوضحت أن كل ما ينتشر من قولاً عن إيقاف المساعدة المقطوعه الضمان الاجتماعي ما هو إلا شائعات كاذبة ليس لها أساس من الصحة وأنه وزارة التنمية والموارد البشرية تعمل علي مراجعة الطلبات المقدمة للحصول علي المقطوعة بدقة عالية حتي يصل مبلغ المقطوعة الي من يستحقها فقط، وأنه سوف يتم صرف المساعدة المقطوعة قريباً لأسبقية التسجيل وسوف يتم الإعلان عند تحديد الموعد.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي

المواطنين السعوديين الغير مشمولين بالمعاشات للضمان الاجتماعي ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عاماً .ألا يمتلك المستفيد أي سجل تجاري. الفئات المحدودة الدخل. أن يكون المستفيد ليس لدية عمالة مهنية. المستفيد الذي لديه عجز دائم أو مؤقت. للنساء الأرامل، والنساء المطلقات، و النساء المهجورات. الأيتام. المعوقين لأهالي السجناء.

شروط التقديم للحصول علي مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب ألا يتعدى الدخل الشهري للعميل الحد الأقصى المسموح به من وزارة التنمية والموارد البشرية.

يجب ألا يمتلك المتقدم أي سجلات أو تراخيص تجارية.

ألا يكون للمستفيد عمالة مهنية.

يجب ألا يتعدى عدد العمال غير المهنيين عن ثلاثة أعمال.

قد يتم صرف مبالغ المساعدات المقطوعة لفترات محددة وليس بشكل دوري ومنتظم وخاصةً للفئة التي تعاني من عجز مؤقت.

لا يتم صرف مبالغ المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي المقدمة من وزارة التنمية الموارد البشرية كل شهر ولا يتم تحديد موعد محدد لها ليتم إيداع المبلغ به بشكل دوري، ولكن يتم صرفها بحسب احتياجات الأسر بشروط محددة وبمبلغ معين، يتم تحديده حسب احتياج الأسرة والدخل الشهري لهم.