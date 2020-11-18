نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز موعد المرور عبر أبشر وخطوات إصدار رخصة قيادة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بخلاف إصدار الوثائق وتجديدها للمواطنين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية، فإنه يمكن أيضًا حجز موعد المرور عبر منصة أبشر الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية، لإنجاز جميع الخدمات في خطوات بسيطة عبر الإنترنت من أي مكان وفي أي وقت خلال اليوم، وبالتالي الحفاظ على وقت وجهد من يرغب في إتمام أي خدمة، سواء مرورية أو في مديرية الجوازات أو الأحوال المدنية، أو في أي قطاع من القطاعات الحيوية بالمملكة، وذلك مواكبة لرؤية المملكة “2030”.

ورغم أن وزارة الداخلية أطلقت هذا المشروع الإلكتروني الضخم في عام 2010م، أي قبل نحو 10 سنوات، فإن الاحتياج إليه زاد بشكل كبير في ظل اعتماد المملكة على الرقمنة، والاستغناء عن النظام التقليدي، سيما في هذه الأثناء التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض “كوفيد -19″، وتحاول السلطات في البلاد حماية المواطنين والمقيمين من خلال المنصات الإلكترونية التي توفر عليهم الذهاب إلى مقرات الوزارات والهيئات والاختلاط مع الموظفين المترددين على هذه الأماكن.

كيفية حجز موعد المرور عبر أبشر

أصبحت خدمة حجز موعد في المرور السعودي 1442 سهلة وميسرة، فيمكن لجميع المواطنين بأراضي المملكة العربية السعودية، من حجز موعد في المرور عبر موقع أبشر الإلكتروني، ويتم الحجز عبر تنفيذ الخطوات التالية:

علينا في البداية، الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الإنترنت. بعد ذلك نضغط على خدمة أبشر أفراد. ثم ندخل اسم المستخدم أو رقم الهوية، وكلمة السر، والرمز المرئي بشكل صحيح. يلي ذلك، ندخل رمز التحقق الذي يصل إلى الهاتف الجوال، ونضغط على أيقونة تسجيل الدخول. وفي الخطوة التالية، ننتقل إلى قائمة الخدمات، ونختار المزيد. يلي ذلك اختيار خدمات المرور، وننقر على الخدمة التي نريدها. فيما يلي ذلك، تحديد الخدمة التي نريد إنجازها، ثم اختيار الفرع الذي نريد الذهاب إليه. كما يجب بعد ذلك، اختيار اليوم والموعد، والموافقة على الشروط. أخيرًا، ظهور صفحة بالتفاصيل والموعد المحدد للحجز.

تحديد وقت استخراج رخصة قيادة في السعودية إلكترونياً

يمكن لجميع المواطنين، من استخدام خدمة تحديد موعد استخراج رخصة القيادة إلكترونياً، وذلك عبر إتباع الخطوات الآتية: