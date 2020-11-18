نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بهامش ربح مذهل يصل 300.000 ريال سعودي وبدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من بنك الرياض يصل إلي 300.000 ريال سعودي وبدون تحويل راتب وبفترة سداد طويلة تصل إلي خمس سنوات، حيث أن بنك الرياض أحد أهم وأفخم البنوك التمويلية بالمملكة العربية السعودية، والتي تساعد الكثير من المواطنين الذين يعانون من أزمات مالية وتزايدت عليهم المسؤلية واصبحوا غير القادرين علي المعيشة، حيث يبحث المواطنين علي تمويل شخصي بدون تحويل راتب الشهري وبعض الإجراءات والشروط البسيطة وتتناسب مع العديد من الفئات، بالإضافة أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعمل الشركة تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وها نحن الأن نوضح لكم كيفية الحصول علي تمويل شخصي من بنك الرياض بون تحويل الراتب الشهري عبر المقال التالي.

مزايا التمويل الشخصي من بنك الرياض

بنك الرياض السعودي يقدم العديد من المزايا من التمويلات الشخصية بدون تحويل الراتب الشهري وبفترة سداد طويلة تصل إلي خمس سنوات بعد الحصول علية، وأكدت بنك الرياض علي صحة هذا التمويل الغير مشروط بتحويل الراتب، بالإضافة أنه تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حيت تعمل الشركة تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتميز بالسرعة والمرونة في الحصول علي التمويل، هامش ربح تنافسي، ويصل التمويل إلي 300.000 ريال سعودي مع إمكانية إعفاء الورثة في حالة تعرض المقترض للعجز الدائم أو الوفاة لا قد الله.

شروط التمويل الشخصي من بنك الرياض

التمويل متاح لجميع المواطنين السعوديين فقط. يجب أن لا يقل عمل المتقدم عن 18 عام. يجب ألا تقل مدة خدمة العمل عن 12 شهرا. يجب ألا يقل الراتب الشهري بالمتقدم عن 10.000 ألف ريال سعودي. التمويل متاح لموظفين القطاع المصرفي فقط المقدم من بنك الرياض. تقديم وثيقة تعريف الراتب مدة العمل نوع الوظيفة قيمة الراتب.

كيفية الحصول علي تمويل شخصي من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض تمويل شخصي يصل إلي 300.000 ألف ريال سعودي وبدون تحويل الراتب الشهري وبفترة سداد طويلة تصل إلي خمس سنوات بالإضافة أنه تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث يبحث المواطنين عن بعض الإجراءات البسيطة كما يلي: