نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج نطاقات: آلية احتساب العامل السعودي الجديدة في نسبة التوطين في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث عن آلية احتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بعد أن قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بإصدار قرار وزاري جديد يقضي برفع الحد الأدني للأجور والخاص باحتساب الحد الأدني لأجور العاملين السعوديين في برنامج نطاقات.

وقد قام الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر قرار المهندي أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية، والذي نص على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين السعوديين وآلية احتساب العمال السعوديين الجديدة في برنامج نطاقات.

وسيتم تطبيق وتفعيل القرار الوزاري الصادر اليوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر من العام الميلادي 2020، ويستمر لمدة خمسة أشهر

آلية احتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات

وقد جاء في القرار الوزاري الصادر بتاريخ الثالث من شهر ربيع الآخر من العام 1442، والموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر من العام 2020، والذي اشطرت من أجل احتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة من خلال برنامج نطاقات بواقع عامل واحد ولايقل أجره الشهري عن مبلغ 4000 ريال سعودي، كما يتم إحتساب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3000 ريال سعودي بنسبة نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة من خلال برنامج نطاقات، ولايتم إحتساب العمال السعوديين في نسبة التوطين المحتسبة من خلال برنامج نطاقات، والذين يقل أجرهم الشهري عن 3000 ريال سعودي.

احتساب نسبة نصف عامل في برنامج نطاقات

وسيتم احتساب العامل السعودي الذي يكون أجره مابين أكثر 3000 ريال سعودي وأقل من 4000 ريال سعودي بواقع نصف عامل في نسبة التوطين المحتسبة من خلال برنامج نطاقات، كما أنه سيتم حساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة من خلال برنامج نطاقات بنسبة نصف عامل سعودي، وذلك لصالح الكيان الذي يعمل له، ولكن بشرط أن يتم سداد الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وبحد أدنى للأجر الشهري 3000 ريال سعودي.

احتساب نسبة ثلث عامل في برنامج نطاقات

كما أنه لايتم احتساب من يعملون بدوام جزئي أو كلي في نسبة التوطين لأكثر من كيان، حيث يتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين ببرنامج نطاقات بثل عامل سعودي للكيان الذي يعمل له، شريطة أن يكون قد أكمل مجموع 168 ساعة عمل، وتم تسديد الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.

الفئات التي تشملها آلية الاحتساب الجديدة في برنامج نطاقات

ويشمل هذا القرار الجديد باحتساب نسبة العامل السعودي في برنامج نطاقات كل من الفئات التالية: