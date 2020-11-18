نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بأقل راتب يبدأ من 5000 ريال حتي1.500.000 ريال للسعودى والمقيم بنك ساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بأقل راتب يبدأ من 5000 ريال حتي1.500.000 ريال تمويل شخصي بنك ساب من أحدى الخدمات الإلكترونية التي تتوفر لدى البنك من أجل توفير سيولة مالية من أجل مساندة المواطنين والمقيمين لسداد الاحتياجات العاجلة، وأيضاً للمساهمة في تحسين المعيشة، وعلى أن ترفه مستوى الفئات التي تكون بحاجة لقرض، ويعتمد التمويل الشخصي من خلال بنك ساب على الكثير من المميزات منها أن القروض تكون متطابقة مع أحكام الشريعة وتوفر إمكانية الإعفاء من أقساط القرض عند العجز أو وفاة الشخص، فضلاً عن القيام بإتمام التمويل في خلال ثلاث ساعات عند اكتمال الأوراق والمستندات المطلوبة.

تمويل شخصي بأقل راتب بنك ساب وكيفية الحصول على التمويل

يقوم بنك ساب في المملكة العربية السعودية بتقديم عدة قروض شخصية بالموافقة المباشرة تبدأ من 5000 ريال، وحتى أن يصل إلى 1.500.00 ريال سعودي، على أن ينطبق عليه بعض الشروط التي يقوم البنك بتحديدها، حيث يتم التقديم بطريقة إلكترونية، من أجل الحصول على التمويل الشخصي والشروط والأحكام هي:

على أن لا يقل عمر المتقدم عن 58 عام في القطاع الحكومي و21 عام في القطاع الخاص.

يجب أن لا تقل مدة العمل عن شهر للمواطن السعودي، وثلاث شهور المقيم بالسعودية.

يجب أن لا يقل الراتب عن 3000 ريال للمواطن والمقيم.

على أن تكون النسبة الإدارية 1% من إجمالي مبلغ التمويل.

خطوات التقديم للحصول على تمويل شخصي بنك ساب

نقوم بالدخول للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنك ساب السعودي ، ومن ثم يتم النقر على طلب التمويل.

، ومن ثم يتم النقر على طلب التمويل. تظهر لك أيقونة بتسجيل كافة المعلومات الشخصية التي تتعلق بالمتقدم، منها الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ومن ثم نقوم بالنقر على طلب التمويل.

أهم مزايا التمويل الشخصي لبنك ساب في المملكة العربية السعودية