نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض التقسيط بدون هامش ربح من مصرف الراجحي تعرف على الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض التقسيط بدون هامش ربح هو أحد العروض المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء داخل المملكة العربية السعودية،حيث يقدم مصرف الراجحي بطاقة المرابحة الائتمانية التي يستطيع العميل من خلالها تقسيط مشترياته بدون هامش ربح وذلك بمدة تقسيط تبدأ من 3 أشهر وحتي 6 أشهر من خلال برنامج تساهيل، ويأتي مصرف الراجحي ضمن مجموعة من أهم وأكبر المصارف الإسلامية داخل المملكة والذى يعمل على توظيف قاعدتة الرأسمالية وخبرته من أجل القيام بدور ريادي وهام فى مجال التمويل بالإضافة إلى تقديم حلول تمويلية متميزة ومتكاملة بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد متنوعة وأقساط مجدولة تناسب جميع الإلتزامات المالية للعميل.

عرض التقسيط بدون هامش ربح من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي عرض التقسيط بدون هامش ربح حيث يتيح البنك للعملاء فرصة تقسيط المشتريات من خلال بطاقة المرابحة الائتمانية والتي من خلالها يستطيع العميل تقسيط مشترياته بقيمة 1000 ريال سعودي أو أكثر وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر وبدون هامش ربح على أقساط شهرية بسيطة ومجدولة من خلال برنامج تساهيل.

رابط التقديم على بطاقة قسط الراجحي وشروط وأحكام الاستفادة من البطاقة

يمكن للعملاء التقديم على طلب الحصول على بطاقة المرابحة الائتمانية من مصرف الراجحي من خلال الإنترنت وذلك عن طريق الدخول على رابط بطاقة تقسيط الراجحي وتعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال طلب الحصول على بطاقة تقسيط المشتريات المقدمة من مصرف الراجحى،وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على شروط الحصول على عرض بطاقة التقسيط من مصرف الراجحي.