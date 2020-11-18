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عمر شويل - جدة بنك التنمية الإجتماعية شروط ومتطلبات التقديم لقرض الأسرة، يقدم بنك التنمية الإجتماعية مجموعة من البرامج التمويلية الإجتماعية والتي تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين وهم اصحاب الدخل المحدود، حيث أن البنك يقوم بتوفير فرص للحصول على قروض ميسرة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة، ومتطلبات التقديم الأساسية هي: بطاقة الهوية الوطينة، العنوان الوطنى، رقم حساب الايبان، رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر.

بنك التنمية الإجتماعية شروط ومتطلبات التقديم لقرض الأسرة

يجب ان يكون عمر طالب القرض أقل من 70 سنه وعمر الكفيل لا يزيد عن 55 عام. يجب أن يكون الدخل الشهري لطالب القرض اقل من 12500 ريال سعودي. يتم إحتساب الإبن أو البنت من أفراد الأسرة إذا كان العمر أقل من 24 عام ولايعمل موظف في أي جهة حكومية وغير متزوج. يجب أن يكون نصيب الفرد من داخل الأسرة لا يزيد عن 2000 ريال سعودي، ويحتسب نصيب الفرد عن طريق تقسيم رب الأسرة للدخل الشهري على أفراد الأسرة. يحق للمرأة المطلقة أو الأرملة التي تعول طفل أو أكثر أن تتقدم بطلب قرض الأسرة.

الأوراق والمستندات المطلوبة من موظف حكومي للحصول على قرض الأسرة

صورة بطاقة الهوية الوطنية للمستفيد. صورة سجل الأسرة. إحضار أصل نموذج 104 المطبوع من حساب المقترض الموجود في بوابة التقديم الإلكترونية الخاصة بالبنك ويكون مستوفي جميع الاختام الرسمية من جهة عمله المعتمدة بشرط أن يكون تاريخ الاعتماد أقل من 60 يوما. يجب تقديم رقم حساب الايبان على ورق رسمي معتمد ومختوم من البنك. نموذج تسليم البريد علية اسم وتوقيع وختم موظف البريد وأسم وتوقيع طالب القرض. إحضار أصل كشف الحساب لآخر 3 رواتب قبل تاريخ اعتماد نموذج 104 معتمد بختم البنك. تصريح بياناتي للأبناء الذكور المعالين من عمر 18 حتى 24 سنه والإناث من عمر 18 فأكثر ويكون ساري المفعول. تصريح بياناتي لطالب القرض من موقع وزارة الداخلية.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الأسرة للمرأة المطلقة أو الأرملة التي تعول