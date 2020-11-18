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عمر شويل - جدة عرض تسهيل للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لشهر نوفمبر عرض تسهيل للتمويل هو عرض تمويل شخصي مقدم من الشركة المتحدة للخدمات المالية المعروفة بشركة تسهيل للتمويل بالسعودية وتقدم هذا العرض لكي يتوافق مع تطلعات العملاء المالية المختلفة فهو تمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية فتقدم دائماً شركة تسهيل للتمويل كل ماهو جديد لخدمة العملاء فتصل قيمة التمويل من 4000 ريال سعودي وحتى 60 ألف ريال سعودي

مزايا عرض التمويل من شركة تسهيل للتمويل

يتميز التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل بالسعودية بأنه تمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة

ويتميز بأنه تمويل شخصي لا يحتاج إلى تحويل الراتب لدى شركة تسهيل للتمويل

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل بأنه تمويلبلا كفيل أو ضامن

تصل قيمة التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل حتى 60 ألف ريال سعودي

شروط الحصول على عرض تسهيل للتمويل

أولا : للعاملين بالقطاع الحكومي و القطاع الخاص

إذا كان العميل المتقدم للحصول على التمويل عمره من 23 سنه إلى 25 سنه فيشترط أن يكون العميل قد عمل مدة سنه كاملة على الأقل

فى حالة أن العميل المتقدم للحصول على التمويل عمره من 25 سنه وحتى 60 سنه يشترط أن يكون المتقدم قد قضى فى عملة 3 أشهر للسعوديين وسنه للمقيمين

يشترط أن لا يقل الدخل الشهري للعميل المتقدم عن 5000 ريال للعملاءالسعوديين و8000 ريال للعملاء المقيمين بالمملكة

يشترط أن تكون الجهة معتمدة لدى شركة تسهيل للتمويل

ثانيا : للعاملين بالقطاع العسكري

يشترط أن لايقل سن المتقدم للحصول على التمويل عن 25 سنه ولا يتعدى 50 سنه

يشترط أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال

يشترط أن لا تقل مدة العمل للعملاء عن 3 أشهر

ثالثا : المتقاعدين

يشترط ان لا يزيد سن العميل المتقدم للحصول على التمويل عن 65 سنه عند انتهاء مدة القرض

يشترط أن لا يقل الدخل الشهري للعميل المتقدم لطلب التمويل عن 5000 ريال

يشترط أن يكون مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل من تسهيل للتمويل

تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية للسعوديين وصورة من الإقامة لغير السعوديين

تقديم ما يثبت العنوان الوطني

على المتقاعدين تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية

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