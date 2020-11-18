نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تسهيل للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لشهر نوفمبر في المقال التالي
عمر شويل - جدة عرض تسهيل للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لشهر نوفمبر عرض تسهيل للتمويل هو عرض تمويل شخصي مقدم من الشركة المتحدة للخدمات المالية المعروفة بشركة تسهيل للتمويل بالسعودية وتقدم هذا العرض لكي يتوافق مع تطلعات العملاء المالية المختلفة فهو تمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية فتقدم دائماً شركة تسهيل للتمويل كل ماهو جديد لخدمة العملاء فتصل قيمة التمويل من 4000 ريال سعودي وحتى 60 ألف ريال سعودي
مزايا عرض التمويل من شركة تسهيل للتمويل
- يتميز التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل بالسعودية بأنه تمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة
- ويتميز بأنه تمويل شخصي لا يحتاج إلى تحويل الراتب لدى شركة تسهيل للتمويل
- يتميز التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل بأنه تمويلبلا كفيل أو ضامن
تصل قيمة التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل حتى 60 ألف ريال سعودي
شروط الحصول على عرض تسهيل للتمويل
أولا : للعاملين بالقطاع الحكومي و القطاع الخاص
- إذا كان العميل المتقدم للحصول على التمويل عمره من 23 سنه إلى 25 سنه فيشترط أن يكون العميل قد عمل مدة سنه كاملة على الأقل
- فى حالة أن العميل المتقدم للحصول على التمويل عمره من 25 سنه وحتى 60 سنه يشترط أن يكون المتقدم قد قضى فى عملة 3 أشهر للسعوديين وسنه للمقيمين
- يشترط أن لا يقل الدخل الشهري للعميل المتقدم عن 5000 ريال للعملاءالسعوديين و8000 ريال للعملاء المقيمين بالمملكة
- يشترط أن تكون الجهة معتمدة لدى شركة تسهيل للتمويل
ثانيا : للعاملين بالقطاع العسكري
- يشترط أن لايقل سن المتقدم للحصول على التمويل عن 25 سنه ولا يتعدى 50 سنه
- يشترط أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال
- يشترط أن لا تقل مدة العمل للعملاء عن 3 أشهر
ثالثا : المتقاعدين
- يشترط ان لا يزيد سن العميل المتقدم للحصول على التمويل عن 65 سنه عند انتهاء مدة القرض
- يشترط أن لا يقل الدخل الشهري للعميل المتقدم لطلب التمويل عن 5000 ريال
- يشترط أن يكون مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المستندات المطلوبة للحصول على التمويل من تسهيل للتمويل
- تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية للسعوديين وصورة من الإقامة لغير السعوديين
- تقديم ما يثبت العنوان الوطني
- على المتقاعدين تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية
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