نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح محفظة تداول في بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح محفظة تداول في بنك الراجحي، لكل من يريد الإدخار والاستثمار الآمن والنجاح عليك القيام بافتتاح محفظة تداول، وفي هذا المقال سوف نحاول إلقاء الضوء على المقصود بمحفظة التداول وأهميتها، وكيفية فتح المحفظة وطرق التداول في السوق المالي.

ماهية محفظة التداول

محفظة التداول أصبح أمرًا من الأمور اللازمة والضرورية لكل مستثمر في سوق الأوراق المالية، وذلك بسبب كبر حجم الأموال التي تتداول في السوق، والتي هي محدودة لأنها تحتوى علي كل الطرق والأدوات اللازمة التي يحتاج إليها المستثمر، وما يرمي إليه المستثمر هو تحقيق الأرباح من خلال ملكيته لهذه الأدوات، وترجع أهمية المحفظة إلى أنها تعد الطريقة الآمنة والمناسبة التي تقلل من المخاطر التي قد يتعرض إليها المستثمر، حيث تختلف المحافظ وتتنوع ويمكن الإستفادة بشكل كبير من مميزاتها.

طرق التداول في السوق المالي

هناك العديد من الطرق التي يستطيع المستثمر التداول من خلالها، وسوف نبين تلك الطرق لاختيار الأنسب بالنسبة له:

يمكن للمستثمر التداول باستخدام الهاتف، وتلك الطريقة متاحة في كافة البنوك.

يمكن للمستثمر التداول باستخدام الشاشات الموجودة في الصالات الخاصة بالأسهم، وتكون موجودة في كافة البنوك.

يستطيع المستثمر التداول عن طريق أحد الأشخاص الوسطاء، الذي يتقاضى عمولة مقابل ذلك.

يستطيع المستثمر باستخدام الإنترنت التداول، وهي طريقة تقدمها أغلب البنوك.

كيفية فتح محفظة التداول

أولًا: على المستثمر البحث في المعروض من قائمة الشركات التي تقوم بعملية طرح أسهم في سوق الأسهم، واختيار أسهم الشركات المناسبة لهم.

ثانيًا على المستثمر القيام بعملية فتح محفظة باستخدام شركات التداول المرخصة.

ثالثًا: يمكن من فتح المحفظة عن طريق قيام المستثمر بفتح حساب في أحد البنوك التى يرغب التعامل معها.

رابعًا: على المستثمر القيام بتقديم الأوراق اللازمة لفتح المحفظة، والبيانات الخاصة به، والتوقيع عليها.

وتتمثل تلك البيانات في جنسية المتداول ورقم الهوية، تاريخ الميلاد، عنوان الإقامة، ورقم الحساب البنكي

شروط فتح محفظة في بنك الراجحي

لفتح محفظة لدى بنك الراجحي، يجب توافر عدة شروط منها:

يجب على العميل أن يقدم الرقم الخاص به، بالإضافة إلى رقم المحفظة الاستثمارية، ورقم الهوية، وكتابة تلك البيانات في الاستمارة الخاصة بذلك.

القيام بوضع رقم سرى ببطاقة الصرف الآلي، وأن تكون سارية.

أن يقوم العميل بإرسال رسالة إلى البنك من هاتفه الشخصي المسجل في البنك، يرسل فيها كود التفعيل، وبذلك تكون المحفظة جاهزة للاستعمال.

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