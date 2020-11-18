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عمر شويل - جدة تصريح الرياض عن الوظائف الخالية، صرح ولي العهد بالتصريح عن توفير أربع مئة ألف وظيفة من أجل الشباب داخل الرياض وهذا عن لسان وزير التنمية الاجتماعية والموارد البشرية “أحمد الراجحى” وسرح الراجحى أيضًا أن للمرأة نصيب من هذه الوظائف وهذا كله من أجل القضاء على البطالة وسوف نتحدث فى هذا المقال عن مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية وعن أهم أهداف هذه المبادرة وسوف نتحدث أيضا عن نسبة وجود المرأة داخل العمل وسوف نقوم بتوضيح السبب الرئيسى لمبادرة تحسين العلاقات التعاقدية وعن أهم تصريحات المهندس أحمد الراجحي من أجل القضاء على البطالة نهائيا

مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية

قام الوزير الراجحي بعمل مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية لأجل الإصلاح الجذري داخل سوق العمل وتهدف أيضًا هذه المبادرة إلى رفع تنافس السعودية داخل سوق العمل وتنافس سوق العمل السعودي مع الكثير من الأسواق العالمية.

أهم أهداف مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية

وكان من أهم أهداف هذه المبادرة وهو تقليل الخلافات داخل العمل التى تحدث بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقات التعاقدية وتهدف أيضًا هذه المبادرة إلى استقطاب الكفائة داخل سوق العمل وتنمية رأس المال البشري.

نسبة وجود المرأة داخل العمل

وأكد أيضًا المهندس أحمد الراجحي أن نسبة النساء في العمل قد زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وبالفعل وصلت هذه النسبة إلى واحد وثلاثين في المئة وهذا كله في الربع الأول من عام ألفين وعشرين وذلك بعد ماكانت نسبة النساء فى العمل تصل إلى سبعة عشرة في المئة في خلال سنة ألفين وتسعة عشر.

السبب الرئيسي من مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية

وكان من أهم أسباب مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية هو أن تصل نسبة البطالة داخل المملكة بنسبة صرف مرتفعة وذلك قبل حلول سنة ألفين وثلاثة وعشرون وقال الوزير الراجحى أنه على يقين بذلك.

أهم تصريحات المهندس أحمد الراجحي

وكانت من ضمن تصريحات المهندس أحمد الراجحي إن المملكة أقل دول العالم بالنسبة لعدد الإصابات بفيروس كورونا داخل سوق العمل وهذا كان من أكبر الأسباب التى جعلته يثق بأنه قادر على القضاء على البطالة نهائيًا.

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