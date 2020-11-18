كيفية الاستعلام عن هوية زائر والتجديد إلكترونيا

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن تجديد هوية زائر، لجميع الأشخاص الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، عليهم ضرورة الإهتمام بحمل هوياتهم مع مراعاة أن تكون سارية، التنبه لتجديد تلك الهوية قبل انتهاء مدة صلاحيتها، وهوية الزائر هي وثيقة رسمية توضح وتبين هوية شخصية صاحبها، ومن المهم عدم التخلي عن تلك الهوية في أى وقت، وتجديدها في الميعاد قبل انتهاء صلاحيتها، حتى لا يتعرض المخالف ويقع تحت دائرة القانون، ويعاقب بالحبس أو الغرامات المالية، وتيسيرًا على الزائرين والمقيمين في المملكة العربية السعودية فقد قامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاق خدمة تمكنهم من تجديد الهوية قبل انتهائها عن طريق الدخول على منصة إلكترونية وهي منصة أبشر، باستخدام الإنترنت من المنزل ودون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية والممقرات الإدارية أو الوزارات.

كيفية الاستعلام عن هوية زائر في المملكة العربية السعودية ١٤٤٢

للاستعلام ومعرفة كافة البيانات عن هوية زائر في المملكة العربية السعودية لعام ١٤٤٢، يمكنكم ذلك بإتباع الخطوات التالية:

تسجيل دخول باستخدام الإنترنت على الموقع الخاص بمنصة أبشر.

يجب على مستخدم الخدمة إدخال البيانات الخاصة باسم المستخدم وكلمة السر.

على المستخدم اختيار الخدمة التي يرغب فيها والضغط عليها.

كذلك يجب على المستخدم إدخال البيانات الخاصة به، مثل رقم الإقامة والرمز المرئي.

ومن ثم يتم الضغط على زر أو كلمة استعلام، وبالضغط سيظهر له كافة المعلومات.

طريقة تجديد الهوية الخاصة والمقيمين والزائرين

أولًا: على الشخص تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

ادخال اسم المستخدم وكلمة السر وإدخال الرمز المرئي.

الضغط على زر أو كلمة تسجيل دخول.

الحصول على رمز التأكيد، وإدخاله في المكان المخصص.

على المستخدم اختيار خدمة الجوازات والضغط عليها.

ثم عليه الضغط على كلمة تمديد التأشيرة.

بعد ذلك عليه الاستمرار بالضغط على اسم الزائر، ثم الضغط على زر إختيار.

عليه الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالتجديد.

وتأتي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية للمقيمين والزائرين في سبيل التيسير عليهم، ومنها التكدس والازدحام بمقار الوزارات والهيئات الحكومية، حتى لا تكون بيئة مناسبة لانتشار الفيروس بينهم، وهذا ما وجهت به القيادة الحكيمة في السعودية بضرورة التيسير على المواطنين وإتباع الإجراءات الاحترازية، حرصًا منها على سلامتهم.

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