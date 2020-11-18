رابط تحديث الضمان الاجتماعي eservices.mlsd.gov.sa وخطوات تحديث البيانات

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عمر شويل - جدة أصبح العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصة المستفيدين من الضمان الاجتماعي يبحثون بكثرة عن طريقة تحديث الضمان الاجتماعي ورابط تحديث الضمان خلال هذه الأيام من أجل ضمان الاستمرار في الحصول على معاش الضمان الذي يحصلون عليه بشكل شهري، وخاصة مع اقتراب غلق باب تحديث البيانات، والذي قد أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق.

ومن المعلوم أن راتب الضمان الاجتماعي يتم صرفه وإيداعه في حسابات المستفيدين البنكية في أول أيام الشهر الهجري الجديد، وهو المتبع من قبل الوزارة خلال هذه الفترة.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنزال الأشخاص الغير محدثين للبيانات الخاصة بهم لدى الوزارة من قائمة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، حيث من لم يقوموا بتحديث البيانات قبل غلق باب التحديث لن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي مرة أخرى.

موعد غلق باب تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بتوجيه الدعوة للمواطنين المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي بضرورة سرعة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لدى الوزارة، وذلك قبل تاريخ يوم العشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث سيتم غلق باب تحديث بيانات الضمان الاجتماعي، وهو الأمر الذي يشغل بال الكثير من المواطنين في كيفية تحديث الضمان الاجتماعي من أجل ضمان الحصول على الدعم المادي بشكل شهري.

رابط تحديث الضمان الاجتماعي وخطوات التحديث

ومن أجل تحديث بيانات الضمان الاجتماعي فكل ماعليكم هو اتباع الخطوات البسيطة والسهلة التالية:

الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط: eservices.mlsd.gov.sa. القيام بتسجيل الدخول من خلال الرقم المدني وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم، ومن ثم الضغط على تسجيل الدخول. الدخول على الملف التعريفي الخاص بالمستخدم. سيتم فتح شاشة بها كافة بيانات المستخدم مثل الاسم والعمر ومحل الإقامة وبيانات الدخل ورقم الجوال وغيرها من البيانات الخاصة بالمستخدم قم بتحديث البيانات الخاصة بك وفقاً لماهي عليها الآن. بعد الانتهاء من تحديث كافة البيانات وفقاً لآخر المستجدات يتم الضغط على تقديم الطلب. بإتباع الخطوات السابقة يكون قد تم التحديث بنجاح.

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