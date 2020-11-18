نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة تمكين الائتمانية بدون هامش ربح من بنك البلاد تعرف على المزايا وشروط الأستفادة من البطاقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة تمكين الائتمانية بدون هامش ربح تعتبر من أهم التسهيلات الائتمانية التي يقدمها بنك البلاد للعملاء داخل المملكة العربية السعودية،حيث تعتبر هذه البطاقة الائتمانية فريدة من نوعها وذلك لأنها تتيح للعميل شراء ما يحتاج من أي متجر ثم بعد ذلك يقوم البنك بتقسيط المبلغ المستحق بأقساط شهرية ميسرة ومجدولة بدون هامش ربح،ويأتي بنك البلاد ضمن مجموعة من أهم البنوك داخل المملكة حيث يقدم البنك مجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات التمويلية الميسرة والتي صممت خصيصاً لتلبية كافة متطلبات وإحتياجات العملاء بالإضافة إلى أن البنك يقدم العديد من التسهيلات وخيارات للسداد متنوعة وأقساط مجدولة تناسب جميع الإلتزامات المالية للعميل.

بطاقة تمكين الائتمانية بدون هامش ربح من بنك البلاد

يقدم البنك بطاقة تمكين الائتمانية والتي تتيح للعملاء تقسيط مشترياتهم وذلك بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية،حيث تقدم هذه البطاقة لحاملها أفضل العروض والخصومات وذلك بأقساط ميسرة ومجدولة وبدون هامش ربح،وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على بطاقة قسط الائتمانية المقدمة من بنك البلاد.