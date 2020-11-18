نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على فيزا الراجحي وكيفية شحن بطاقة الفيزا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول على فيزا الراجحي وكيفية شحن بطاقة الفيزا ، يقدم بنك الراجحي فيزا تسوق الراجحي وهي التي تشبه بالبطاقة الائتمانية التي تستخدم في المعاملات النقدية والمالية وهي تتناسب مع الشريعة الإسلامية ، كما أن فيزا تسوق بنك الراجحي تستخدم في تسديد الفواتير والشراء والبيع والتسويق من خلال الإنترنت ولكي يستطيع الشخص استخدامها يجب شحنها أولاً . كيفية الحصول على فيزا التسوق بنك الراجحي للحصول على فيزا التسوق من بنك الراجحي يجب على المتقدم أن يكون لديه حساب في بنك الراجحي .

ثم نقوم المتقدم بالدخول على رابط فيزا تسوق الراجحي .

. يجب على المتقدم لفيزا دخول كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم والجنس والسن ورقم الهوية الوطنية للمتقدم ورقم الإقامة بالنسبة للمقيمين في السعودية ورقم هاتف المحمول للتواصل مع العميل .

للمتقدم فيزا بنك الراجحي يجب أن لا يقل عمره عن 18 سنة . كما أن هناك خطوات أخرى للحصول على فيزا التسوق من بنك الراجحي وهي :- الدخول على تطبيق مصرف الراجحي الإلكتروني .

ثم نقوم بتقديم طلب للحصول على الفيزا من بنك الراجحي .

يجب على المتقدم للفيزا الموافقة على جميع شروط وسياسات والأحكام المتقدمة من مصرف الراجحي .

وبعد اتباع كل هذه الخطوات نقوم بتقديم طلب الحصول على الفيزا من بنك الراجحي . وفي حالة سرقة أو فقدان فيزا بنك الراجحي نقوم بالإبلاغ عن طريق الاتصال على الأرقام التالية من داخل المملكة العربية السعودية على 008124880

الاتصال على الأرقام التالية من خارج المملكة العربية السعودية على 669920005544 + خطوات شحن بطاقة فيزا الراجحي بعد حصول العميل على الفيزا وتفعيلها لابد من شحن الفيزا حتي يتمكن العميل من التسوق بها .

بعد تفعيل البطاقة يجب الاتصال على خدمة العملاء ثم الضغط على رقم 3 لكي يتم تحويل العميل إلى قسم البطاقات الائتمانية لكي يقوم بإدخال مبلغ لشحن فيزا بنك الراجحي ، وبعد ذلك سوف تكون فيزا بنك الراجحي جاهزة للاستخدام .

كما أن بنك الراجحي يقدم الكثير من القروض والخدمات قرض شخصي بدون كفيل كما يقدم قروض للمتقاعدين . قد يهمك أيضاً :- خطوات وشروط تفعيل فيزا الراجحي 2021 ومميزاتها ورسوم البطاقة وكيفية الحصول عليها شروط قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف بدون كفيل

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