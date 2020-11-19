نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي رسوم الفحص الطبي لتجديد إقامة الوافدين بالمملكة؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر إجراء الفحص الطبي، أحد أهم الشروط التي يجب استيفاءها حتى يتم تجديد الإقامة والتي يستلزم القيام بها في موعدها حتى لا يقع على المقيم أي غرامة نتيجة تأخير تجديد الإقامة، كما أن الفحص الطبي هام من أجل حصول الوافد إلى المملكة على إقامة جديدة، وبدون أن يقوم الوافد بعمل الفحص الطبي فلن يستخرج الوافد إقامة في المملكة اطلاقا، والفحص الطبي عبارة عن اختبارات لمجموعة محددة من الأمراض والفيروسات، في حالة كشف الفحص عن حمل الوافد لأحد هذه الأمراض لا يمكنه بالتالي أن يستخرج الإقامة، وتقوم الجهات المختصة بترحيله من البلاد على الفور، واليوم من خلال السطور التالية نتعرف على الفحص الطبي والأمراض و الفيروسات التي يشملها وقيمة الرسوم المطلوبة وغيرها من التفاصيل الأخرى عن الفحص الطبي.

ما هو الفحص الطبي للإقامة الوافدين بالسعودية؟

يعرف الفحص الطبي بأنه تحليل طبي لعدد من الأمراض والفيروسات، منها على سبيل المثال: فيروس الالتهاب الكبدي بنوعيه والإيدز وأمراض الدم وغيرها، ويعد الفحص الطبي شرط من شروط تجديد الإقامة أو استخراج إقامة جديدة بالمملكة، وفي حالة كان المقيم يحمل أيا من الأمراض أو الفيروسات التي يتضمنها الفحص الطبي يتم إنهاء عقد العمل الخاص به على الفور ثم ترحيله من المملكة.

ويختلف الفحص الطبي من جنسية إلى أخرى، حيث أن هناك وافدين من بعض الدول التي يفرض عليهم إجراء فحوصات محددة في الفحص الطبي لا يقوم بإجرائها غيرهم من بقية الدول .

أين يتم إجراء الفحص الطبي للإقامة ؟

تعمل الحكومة على توفير الأماكن الخاصة المتاح إجراء الفحص الطبي للوافدين من خلالها، حيث تتضمن كل مدينة في شتى أنحاء المملكة مراكز معتمدة يمكن إجراء الفحص من خلالها، سواء كانت مستوصفات أو مستشفيات أو مراكز صحية ، بشرط أن تكون معتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.

أين توجد مستوصفات فحص الإقامة في الرياض ؟

لمن يرغب في إجراء الفحص الطبي في العاصمة السعودية ” الرياض “، فإن مدينة الرياض تضم عدد من المستوصفات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، يمكن التعرف على موقعها جميعا من خلال موقع أمانة الرياض ، والتي توضح مكان و عنوان و هاتف كل مستوصف طبي، أما في حالة طلب معرفة أقرب مركز معتمد لإجراء الفحص الطبي من قبل وزارة الصحة، فيكون من خلال الاتصال على الرقم الخاص بوزارة الصحة 937.

كم تبلغ قيمة رسوم الفحص الطبي للإقامة ؟

تقدر رسوم الفحص الطبي للإقامة، قيمة مالية محددة لا تختلف من وافد إلى آخر كما إنها تشمل جميع فئات الوافدين ، ومنهم : العمالة المنزلية التي تضم الخادمات والسائقين، والرسوم هي مبلغ 500 ريال سعودي.

نتيجة الفحص الطبي

عملت المملكة على ربط كافة مراكز الفحص الطبي المعتمدة لدى وزارة الصحة، بشكل آلي مع المديرية العامة للجوازات، ليكون وصول نتيجة الفحص الطبي بشكل إلكتروني مباشر إلى الجوازات ، بدون الحاجة لاستلام التقرير الطبي بشكل يدوي أو عناء تسليمه بعدها الى مديرية الجوازات.

كيف يمكن الاستعلام عن نتيجة الفحص الطبي؟

يمكن الاستعلام عن نتيجة الفحص الطبي، من خلال خدمة خصصتها وزارة الصحة ، حيث يمكن دخول الوافد للخدمة، ثم إدخال رقم الحدود الخاص بالوافد مع اسم الكفيل ، مع العلم بضرورة فحص الإقامة أيضا.

هل يحتاج نقل الإقامة الى إجراء الفحص الطبي؟

وقد أجابت المديرية العامة للجوازات، عن السؤال من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”، بأن نقل الإقامة من كفيل إلى كفيل آخر، سواء كان فردا أو مؤسسة، عملية لا تحتاج قيام الوافد إلى إجراء الفحص الطبي.

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