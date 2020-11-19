نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلب إعفاء بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف أو ما يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية: من البنوك المميزة في المملكة العربية السعودية فهو احدي المؤسسات المالية التي تتبع السلطات المالية السعودية، ويهدف إلى تمويل الأفراد والمؤسسات بشروط ميسره، من خلال باقة متنوعة من التسهيلات، حيث يتيح بنك التسليف المواطنين السعوديين الحصول علي تمويل الزواج وفق لعدد من الشروط.

كما يقدم بنك التسليف خدمة الإعفاء عن طريق تقديم رقم الهوية للمواطن، كما يقدم بنك التسليف حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجه إلي شريحة مهمه من المواطنين وهم ذو الدخل المنخفض، ويقوم بنك التسليف بتقديم كثير من المساعدات للمواطنين، حيث يتيح البنك فرصة الحصول علي تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.

ولبنك التسليف العديد أيضا من المزايا مثل : إعطاء المواطن فترة كافية لسداد القرض كعدم قدرة المواطن علي سداد القرض فمن خلال تقديم المواطن لبنك التسليف لما يثبت عدم قدرته علي الدفع، كما أن البنك من البنوك المميزة التي لا تستغل المواطن مثل باقي البنوك، ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم خطوات طلب أعفاء عن قروض بنك التسليف.

طريقة تقديم طلب إعفاء بنك التسليف

تقديم أوارق تتضمن الوضع المالي للمواطن. تقديم صورة واضحة من بطاقة الهوية الشخصية للمواطن. يقدم المواطن صورة حديثة من الحالة الطبية له. تقديم البطاقة العائلية للمواطن. كما يقوم بالإمضاء علي الأوراق التي يطلبها منه بنك التسليف كضمان. يجب علي المواطن التأكد بانه قام بإرسال طلب القرض للبنك. أخيرا يجب علي المواطن بعد الانتهاء من جميع ما سبق إرسال الأوراق إلى الديوان السعودي.

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يجب أن لا يزيد عمر المواطن الراغب في الحصول على القرض عن 70 عام، أما عمر الكفيل يجب أن لا يزيد عن 55 عام. أن يكون الدخل الشهري للأسرة لا يزيد عن 12500 ريال سعودي. نصيب الفرد من الدخل في الأسرة يجب أن لا يزيد عن 2000 ريال سعودي، أما إذا تم الفرد 24 عام لا يتم احتسابه

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