كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة 1442 للعاملين فى القطاع الخاص أو الحكومي

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عمر شويل - جدة كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين فى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي من الأمور الهامة التى يبحث عنها كل مواطن سعودي يقترب من سن التقاعد أو سن المعاش، حيث ألزمت الحكومة السعودية القطاعات الحكومية والخاصة بإيداع مبلغ نهاية الخدمة فى حسابات المستفيدين فى موعدها المحدد، وهنا تكثر عمليات التساؤلات والاستفسارات عن القيمة التى يستحقها العامل فى نهاية فترة خدمته فى اى مجال عمل كان يؤدي فيه، وهذا ما سوف نختصر فى شرحه فى هذا المقال عبر موقعكم ثقفني.

حساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص والحكومي

مكافأة نهاية الخدمة هى آخر ما يحصل عليه المواطن السعودي من جهة العمل التى كان يعمل فيها طوال حياته العملية بعد سنوات طويلة بذل فيها الكثير من الجهد والعرق لتنمو المؤسسة أو القطاع الخاص الذى كان يعمل فيه، لذا تقدم له الحكومة السعودية مكافأة تعد الأكبر مالياً كى تساعده فى بناء مشروع جديد أو مساعدة الأبناء فى الزواج أو شراء وحدة سكنية جديدة أو أى أمر من الأمور الهامه التى يرغب بها المواطن، لذا يجب على المواطن التعرف جيداً على الآلية التى يستطيع من خلالها حساب مكافأة نهاية الخدمة.

كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن الطريقة الصحيحة التى يتم من خلالها حساب قيمة نهاية الخدمة للعاملين فى القطاع الخاص والتى تتم عبر إدخال مجموعة بسيطة من البيانات والتى جاءت كالتالي:

تسجيل نوع العقد. تسجيل سبب انتهاء العلاقة العمالية. تسجيل قيمة الراتب. تسجيل مدة الخدمة بالسنوات. تسجيل عدد الأشهر هذا الأمر اختيارى. تسجيل عدد الأيام هذا الأمر اختيارى. الضغط على كلمة يساوي كما بالصورة التالية.

رابط الإستعلام عن قيمة مكافأة نهاية الخدمة

يستطيع كافة المواطنين العاملين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية الإستعلام عن مبلغ نهاية الخدمة من خلال الدخول على حاسبة مكافأة نهاية الخدمة من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، دون الحاجة إلى زيارة المقر الرئيسي للوزارة.

حساب مكافأة نهاية الخدمة لمنسوبي التعليم

حددت وزارة الموارد البشرية عدد سنوات الخدمة لمنسوبي التعليم على كل الرتب والتى تكون المعيار الأساسي لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين فى القطاع التعليمي طبقاً لما جاء فى نص اللائحة التنفيذية رقم 29 من قانون العمل السعودي.

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