نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الضمان الاجتماعي الجديد: شروط الحصول على راتب الضمان والفئات المستحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام مجلس الوزراء السعودي باعتماد نظام الضمان الاجتماعي الجديد والذي سيتم تطبيقه خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أن قام مجلس الشورى بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي الجديد حيث أنه من المتوقع أن يتم تطبيقه خلال الفترة القادمة.

ماهو برنامج الضمان الاجتماعي

ومن المعروف أن نظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الحالي قد تم إصداره بناء على مرسوم ملكي رقم 45 بتاريخ 07/07/1427 والذي يعد أحد أهم الأنظمة التي تساعد محدودي الدخل والفقراء في الحصول على حساة كريمة،وتوفير سبل المعيشة التي تكفل لمحدودي الدخل والأسر الفقيرة حياة كريمة، حيث أن هذا النظام تم تقديمه من قبل الحكومة السعودية من أجل أن يساعد المواطنين في المملكة العربية السعودية والغير قادرين على الكسب على توفير سبل الحياة، كما أنه يساعد محدودي الدخل والذين لاتكفي رواتبهم الحصول على الحاجات الأساسية للحياة.

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف رواتب شهرية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث تختلف هذ الرواتب على حسب العديد من الأشياء، ومنها:

الدخل الشهري للأسرة.

عدد أفراد الأسرة من الأطفال والبالغين.

ويتم الاشتراط على أن لايكون المتقدم للحصول على راتب الضمان الاجتماعي مستفيداً من أي البرامج التكافلية الأخرى، والتي تقوم الحكومة السعودية بتقديمها للمواطنين.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديد

ويهدف نظام الضمان الاجتماعي الجديد إلى ضمان حد أدنى للدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، مع ضمان وصول معاش الضمان الاجتماعي إلى المستحقين، كما أنه يتم تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، بالإضافة إلى أنه يتماشى نظام الضمان الاجتماعي الجديد مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تركز على تحويل شريحة من المستفيدين إلى منتجين ومشاركين في التنمية داخل المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي الجديد

ويتم استحقاق معاش الضمان الاجتماعي في حال استيفاء الشروط الأربعة التالية، والتي حددها نظام الضمان الاجتماعي الجديد في مادته التاسعة، وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في المملكة. يتم استثناء من شرط الجنسية المرأة غير السعودية والمتزوجة من مواطن سعودي. لايقل الدخل المحتسب للمستفيد عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش. الالتزام باستيفاء متطلبات الوزارة التي تتعلق بالصحة والتعليم والتأهيل والخدمة المجتمعية.

الفئات المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي الجديد

أما بالنسبة للفئات التي ستسفيد من راتب ومعاش الضمان الاجتماعي الجديد فهي كالتالي:

الأرملة. المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين. أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي. ذوو الهمم. الأيتام. الأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات التنقل.

أسباب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

وبحسب قانون الضمان الاجتماعي الجديد والذي أقرته رئاسة الوزراء، وقام بالموافقة عليه مجلس الشوري فإنه يتعين وقف صرف مستحقات الضمان الاجتماعي للمستفيدين في الحالات التالية:

اختلاف شرط من شروط الاستحقاق.

ثبوت البيانات المقدمة عن المستفيد غير صحيحة.

التأخر في تحديث بيانات المستفيد لدى الضمان الاجتماعي، وذلك عن مدة تزيد عن 30 يوماً من تاريخ طلب تحديث بيانات الضمان.

في حال ثبوت أن المستفيد شخص قابل للتأهيل ولم يلتزم بخطة تأهيله.

ثبوت أن المستفيد قادر على العمل ولم يقم بالتقدم لمنصات التوظيف المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

حال إقامة المستفيد إقامة دائمة في أحد مراكز الإيواء، أو المراكز العلاجية.

تنازل المستفيد عن المعاش.

وفاة المستفيد.

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