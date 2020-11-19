نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر ومواصفات أيفون iphone 12 mini في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه ابل عن إطلاقها لمجموعه هاتف أيفون 12 عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كما أعلنت عن مواصفات هواتف أيفون 12 وجميع الإصدارات، ويعتبر أيفون iphone 12 mini من أرخص هواتف أيفون 12 لأنة يعتبر اصغر نسخه من الإصدارات والتي تناسب العديد من الأشخاص من حيث السعر لأنة لأول مره أيفون تعمل علي هذا الأثاث، وعملت أيفون علي تدعم هاتف أيفون iphone 12 mini بمعالج من خاص بابل وشاشه افضل وذلك لتحسين أداء الهاتف عند الاستخدام.

مواصفات أيفون iphone 12 mini

أعلنت شركه ابل عن مواصفات والمميزات الموجودة في سلسه هواتف أيفون 12 والتي تختلف من واحد إلي اخر، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف علي مواصفات أيفون iphone 12 mini وهي كالاتي:

الهاتف يدعم شبكات اتصال حتي الجيل الخامس.

الهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار من الألومنيوم.

الهاتف مقاوم للماء والغبار للتحمل مده 30 دقيقه حتي 6 أمتار.

أبعاد الهاتف 131.5×64.2×7.4 ملي مع وزن 135 جرام.

الهاتف يدعم شريحتين واحد من نوع نانو والأخري من نوع esim.

الشاشة من نوع super retina xdr oled بمساحه 5.4 انش وجودتها 2340×1080 بكسل ومعدل كثافه بكسلات 476 بكسل وأبعادها 19.5:9 وذلك لعرض محتوي افضل وتتميز الشاشة بوجود طبقه حماية من نوع olephobic coating بالإضافة دعمها إلي زجاج مضاد للخدش.

الهاتف يتميز بوجود إصدارات له تختلف من حيث مساحه التخزين من نوع nvme وهي:

الإصدار الأول يتوافر بذاكره 64 جيجا مع 4 جيجا رام. الإصدار الثاني يتوافر بذاكره 128 جيجا مع 4 جيجا رام. الإصدار الثالث يتوافر بذاكره 256جيجا مع 4 جيجا رام.

الهاتف يدعم معالج من نوع apple a14 bionic بتكنولوجيا 5 نانو ومعالج رسومي من نوع apple gpu 4-core graphics.

الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي مزدوجه الأولي تتميز بدقه 12 ميجا بكسل والثانية تتميز بدقه 12 ميجا مع دعمها فلاش ليد رباعي.

الكاميرا الأمامية للهاتف تتميز بدقه 12 ميجا بكسل وكاميرا ثانيه sl 3d لعمل العزل وقفل الهاتف عن طريق بصمه الوجه.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي لعزل الصوت عن الضوضاء، مثل هاتف هواوي huawei y9a.

الهاتف يدعم بطاريه بسعة 2227 أمبير مع شاحن بقوه 15 وآت.

ألوان الهاتف اللون الأخضر والأزرق واللون الأحمر واللون الأبيض واللون الأسود.

سعر أيفون iphone 12 mini

أعلنت شركه ابل عن أسعار هاتف أيفون iphone 12 mini وهي كالاتي:

أيفون iphone 12 mini 64 بسعر 699 دولار.

أيفون iphone 12 mini 128 بسعر 749 دولار.

أيفون iphone 12 mini 256 بسعر 849 دولار.

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