نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص هاتف أيفون iphone se تقدر تشتريه في 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه ابل عن هاتف أيفون iphone se عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاء أيفون iphone se الجديد ليستكمل إصدارات ابل من فئه iphone se التي تم إطلاقها في عام 2016 وذلك لاسترجاع قيمه الهواتف القديمة فاستكملت المسيرة بإصدار هاتف أيفون iphone se ويعتبر من أرخص الهواتف التي تم إصدارها في عام 2020، كما أعلنت أيضا ابل عن هاتف أيفون 12 وأعلنت أيضا عن سعره بالدولار، مما أثارت ابل المنافسة بين هواتف أيفون والهواتف الأخري.

مواصفات أيفون iphone se

أعلنت شركه ابل عن إصدارها هاتف أيفون iphone se الجديد من فئه iphone se والذي جاء بمزيد من المميزات والمواصفات التي تجعله تواكب الفئة وتحديث فئه iphone se وأعلنت عن المواصفات وهي:

أبعاد الهاتف 138.4*67.3*7.3 ملي مع وزن 148 جرام.

الهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار من الألومنيوم.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال الأولي نانو والثانية من نوع esim.

الهاتف مقاوم للغبار والماء لمده نصف ساعه تحت عمق متر.

الهاتف يدعم شبكات اتصال حتي الجيل الرابع.

شاشه الهاتف من نوع ips lcd بمساحه 4.7 انش بجوده 1334*750 hd ومعدل بكسلات 326 بكسل وأبعادها 16:9 مع وجود طبقه حماية ion-strengthened glass.

يوجد ثلاث نسخ من هاتف أيفون iphone se والتي تختلف من حيث مساحه التخزين، الأولي بمساحه 64 جيجا مع ذاكري اخرى 3 جيجا، والثانية بمساحه 126 جيجا مع ذاكره اخرى 3 جيجا، والثالثة 256 جيجا مع ذاكره اخرى 3 جيجا بايت، الذاكرة الصلبة من نوع nvme والذاكرة الأخري من نوع lpddr4.

كما تعودنا من ابل عدم وجود مكان لكارت ميموري.

الهاتف يدعم معالج من نوع apple a13 bionic بتكنولوجيا 7 نانو مع معالج رسومي اخر من نوع apple gpu.

الكاميرا الخلفية للهاتف تتميز بدقه 12 ميجا بكسل مع فلاش رباعي من نوع ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف بدقه 7 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي لعزل الصوت عن الضوضاء كما في هواوي huawei y7a.

الهاتف يدعم سماعات استريو خارجيه.

الهاتف يدعم بصمه الإصبع في زرار الهوم.

الهاتف يدعم بطاريه وحجمها 1821 ملي مع شاحن بقوه 18 وآت.

ألوان الهاتف اللون الأسود واللون الأحمر واللون الأبيض.

سعر أيفون iphone se

أعلنت شركه ابل عن سعر هاتف أيفون iphone se للنسخه 64 جيجا وهي 1900 ريال سعودي ما يعادل بالمصري 8500 جنيه، أما عن النسخة 128 وهي 2220 ريال سعودي ما يعادل بالمصري 10000 جنيه مصري، كما يمكنك معرفه سعر هاتف أيفون iphone 12 mini.

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