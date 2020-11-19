نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل وطريقة تجديدها للمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل خدمة إلكترونية أطلاقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما أن استطاع الكثير من الوزارات والهيئات السعودية تحويل خدماتهم الحكومية إلى خدمات إلكترونية بما يتماشى مع الاستراتيجية الموضوعة في تحقيق رؤية المملكة 20230، فيستطيع الوافد أن يحصل على أي خدمة من خلال الأنترنت دون الحاجة للذهابه إلى أي جهه حكومية، وتعتبر رخصة العمل هي موافقة من وزارة العمل علي المتقدم وتعد الرخصة من الأوراق المهمة المطلوبة لإتمام عملية تحديث الإقامة أو استخراجها، ويمكن الاستعلام عن هذة الخدمة من خلال رقم السداد أو رقم الحدود أو رقم الإقامة، وقد جاءت هذة الخدمة بهدف توفير الجهد والوقت علي المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية .

الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل

تعد رخصة العمل هي الوثيقة الرسمية التي تتيح للعامل الوافد إلى المملكة العمل بشكل قانوني، وقد يتم تحديد صلاحية رخصة العمل بتاريخ إصدار وتاريخ انتهاء، ويسعى الكثريين لمعرفة إذا كانت صلاحية الرخصة ما زالت سارية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التى سوف نقوم بشرحها في السطور القادمة .

خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء رخصة العمل

أن يقوم العامل الوافد بالدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية . من الاختيارات المتاحة قم باختيار خدمة رخصة العمل . قم باختيار أي من رقم العامل أو رقم الحدود من خلال رقم السداد. ادخل رقم الخانة التى قمت باختيارها للتأكد منه . على المستعلم كتابة رمز التحقق بطريقة صحيحة. أنقر علي كلمة بحث ثم انتظر النتيجة . وأخيرا سوف يظهر لك إذا كانت الرخصة سارية أو لا و تاريخ تجديدها .

شروط تجديد رخصة العمل للمقيمين

يجب ألا يتخطى تاريخ انتهاء الرخصة اشتراك المؤسسة بخدمة العنوان الوطني بالبريد السعودي .

يجب في حالة وجود المؤسسة داخل النطاق الأصفر ألا يمر علي الوافد عامين أو ما يزيد عن ذلك .

يجب أن تكون صلاحية تراخيص المؤسسة سارية.

أدأ كانت المؤسسة داخل النطاق الأحمر أو داخل النطاق الأصفر لا يستطيع الوافد تجديد رخصة العمل آو إصدارها .

طريقة تجديد رخصة العمل

أتاحت وزارة العمل في المملكة أن يتم من خلالها تجديد رخصة العمل أو استخراجها من جديد من خلال ما يلي :

أن يقوم المتقدم بتسجيل الدخول لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية . عليك بالدخول إلى المكان المخصص بإصدار رخصة العمل . قوم باختيار المؤسسة التابع لها . أن يقوم الوافد باختيار الخدمة التي يريدها سوء كانت تجديد رخصة العمل أو استخراج رخصة جديدة . قم بكتابة البيانات المطلوبة لاستكمال عملية التجديد أو الإصدار . سيظهر لك بيانات عن قيمة الرسوم لتجديد رخصة العمل أو إصدارها . عن طريق رقم السداد الخاص يتمكن الوافد من متابعة صلاحية رخصة العمل الخاصة به أي وقت .

والجدير بالذكر أن يكون عدم سريان رخصة العمل من الأخطاء المضرة علي المقيم لأنه يعرضه لمسائلة قانونية ومعاقبته وترحيله إلي بلاده، وزارة العمل تسعى في تقديم الخدمات بشكل سهل وسريع مما يساعد في رفع مستوي الخدمات في المملكة العربية السعودية .

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