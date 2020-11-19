نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل | رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني، حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيداع معاش الضمان الاجتماعي وبدل الغلاء للمستفيدين لشهر ربيع الآخر 1442 من أجل المساندة على المعيشة ورفع مستوى المواطنين محدود الدخل المسجلين في الضمان الاجتماعي، وقد تكرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأمر أمراً ملكياً بصرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري بصفة مستمرة لـ الذين كانوا لا يصرف لهم بدل غلاء معيشة في السباق مع المعاشات التقاعدية، فأصبح صرف بدل غلاء المعيشة يصرف لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي.

أخبار الضمان الاجتماعي

غداً الجمعة هو آخر موعد لـ تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي دعت إليه الوزارة منذ فترة من أجل إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين في إطار تطوير آليات الخدمات المقدمة للمواطنين، ولهذا بعدما ينتهي جميع المسجلين في الضمان بتحديث بياناتهم يتم تطابق البيانات والمراجعة من قبل الوزارة، والتي بعدها سوف يتم قرارات جديدة للشؤون والخدمات التي يبحث عنها المواطنين منها المساعدات المقطوعة وغيرها.

استئناف مقطوعة الضمان الاجتماعي

في هذا الصدد مطالبات حول تسريع صرف المساعدات المقطوعة التي باتت متأخرة كثيراً مع تزايد أعداد المستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار، وفي هذا الأمر أكدت الوزارة أنه لا يوجد موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة، ربما يكون قريبا جداً خلال أيام، كل ماعليكم هو الاستعلام عبر رابط وزارة الموارد البشرية أو الاتصال على رقم 19911.

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني

من خلال وزارة العمل والتنمية يمكن الاستعلام عن صرف الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني، ضمن الخدمات العديدة التي توفرها وزارة العمل لخدمة المواطنين، منها الاستعلام عن المساعدات المقطوعة..وغيرها العديد من الخدمات الإلكترونية.

هذا وقد صرح وكيل وزارة الضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك عن تقديم موعد صرف المعاشات مضاف إليها بدل غلاء المعيشة تزامناً مع إقتراب عيد الفطر المبارك، من أجل تيسير الأمور على المواطنين مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي، وأعلنت الوزارة أنه تم إيداع مبالغ المعاشات في حسابات المستفيدين، وعلى كل الراغبين في الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب أو السجل الدخول عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخطوات بسيطة على النحو التالي:-

أدخل على رابط موقع وزارة العمل والتنمية.

أكتب رقم السجل المدني.

ثم رقم الضمان في الخانة التالية.

بعدها كتابة رمز التحقق البشري، ثم الضغط على كلمة عرض.

إيداع راتب الضمان الاجتماعي شهر ربيع الآخر

كم باقي على نزول راتب الضمان الاجتماعي 1442، حيث أعلنت الوزارة أن صرف معاش الضمان قد تم إيداع مبلغ 1.7 مليار ريال سعودي في حسابات المستفيدين وذلك بالنسبة لشهر ربيع الآخر 1442، جدير بالذكر أن الاستعلام عن إيداع معاش الضمان يكون عبر الموقع بالخطوات الموضحة بالأعلى.