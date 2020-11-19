نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز موعد في الأحوال المدنية للنساء بالسعودية وكيفية الطباعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت منصة أبشر الإلكترونية خدمات عديدة للنساء مثل الرجال تمامًا، إذ يمكن لأي امرأة في المملكة العربية السعودية، حجز موعد في الأحوال المدنية للنساء 1442هـ، أونلاين دون مراجعة أحد مقرات هذه الوكالة، لإنجاز أي من الخدمات التي تريدها، وذلك من أجل الذهاب في الوقت المناسب لها، وفي الوقت نفسه يكون المكان خاليا من الزحام الذي قد يسبب انتقال العدوى الفيروسية، خصوصًا التي تسبب مرض “19-COVID”، الذي انتشر في معظم دول العالم ومنها المملكة، منذ مارس 2020.

وتحتاج النساء في السعودية، سواء المواطنات أو الوافدات، إلى الذهاب لمقرات هذه الوكالة، من أجل إصدار البطاقات الشخصية، أو الوثائق الخاصة بالزواج أو الطلاق أو شهادات الميلاد الخاصة بالمواليد الجُدد، كما يمكن من خلال هذه المكاتب التعديل على بعد الوثائق والمعلومات الخاصة بالمرأة، مثل العنوان أو الحالة الاجتماعية، أو المؤهل الدراسي الذي حصلت عليه المرأة مؤخراً، وغيرها من الخدمات المهمة.

طريقة حجز موعد في الأحوال للنساء

وعبر موقعنا، نوضح طريقة حجز موعد في الأحوال للنساء بالسعودية 1442هـ، خدمة للمواطنين والوافدين إلى المملكة، وذلك باتباع الآتي:

يجب أولاً الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية . ننقر على أيقونة “أبشر للأفراد”. ثم الضغط على “الأحوال المدنية”، ونقوم بعد ذلك بتعبئة البيانات المطلوبة. بعد ذلك نختار الخدمة التي نريد إنجازها. علينا بعد ذلك تحديد الوقت المناسب الذي نذهب فيه لإنجاز الخدمة. في النهاية نقوم باختيار أقرب مكتب للوكالة الخاصة بإتمام هذه الخدمات، ثم تأكيد موعد الحجز.

طباعة وقت إنجاز الخدمة في الأحوال بالسعودية

قبل الذهاب إلى أحد مكاتب الوكالة الخاصة بإنجاز الخدمات المدنية، لا بد من طباعة الوقت الخاص بموعد الحضور، ويمكن ذلك من خلال إتباع الآتي: