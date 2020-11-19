نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن رخصة العمل وصلاحية رقم السداد..خطوات تجديد وإصدار رخصة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإستعلام عن رخصة العمل، للوافدين إلى المملكة العربية السعودية والتى يمكنك الإستعلام عنها بخطوات بسيطة خاصة صلاحية الرخصة والآلية التى تتم من خلالها تجديد رخصة العمل أو إصدار رخصة عمل جديدة، وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة والتى حددت رسوم تجديد رخصة العمل وإصدار رخصة عمل جديدة، إضافة إلى بعد الشروط والأحكام الواجب توافرها فى تجديد رخصة العمل، والتى ذكرها إليكم عبر موقعكم ثقفني.

الإستعلام عن رخصة العمل

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية (وزارة العمل) العديد من الخدمات الإلكترونية اون لاين بدون التوجه إلى مقر وزارة العمل، وتأتي من أهم تلك الخدمات الإلكترونية هى خدمة الاستعلام عن رخصة العمل والتى تعد من أهم أولويات العامل الوافد إلى المملكة العربية السعودية والتى تتم من خلال موقع وزارة العمل.

إصدار رخصة العمل من موقع وزارة العمل

الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية موقع وزارة العمل. القيام بإختيار المنشأة. إختيار خدمة إصدار رخصة العمل. تسجيل البيانات المطلوبة وإضافة الوافد الخاص بإصدار رخصة العمل. الضغط على كلمة”بحث” إختيار العامل المراد إصدار رخصة العمل له. الضغط على كلمة”إرسال” بعدها يتم فتح نافذة مراجعة بها رقم السداد. بعد إستقبال رقم السداد يتوجب عليك التوجه إلى أحد البنوك السعودية لتسديد الرسوم المقرره. بعد الإنتهاء من السداد يجب التوجه إلى أحد مكاتب الجوازات للتأكد من إصدار الإقامة.

رسوم إصدار رخصة العمل

تعد إصدار رخصة العمل للعمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية هى بمثابة موافقة وزارة التنمية الإجتماعية والموارد البشرية على عمل الوافدين للملكة بالعمل فى السوق السعودى لذا حددت الوزارة قيمة إصدار رخصة العمل والمقرر أن يقوم الوافد بسداد 100 ريال سعودي قيمة إصدار رخصة العمل لمدة عام.

تجديد رخصة العمل من موقع وزارة العمل

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

والتنمية الإجتماعية. الضغط على المنشأة ثم إختيار خدمة تجديد رخصة العمل.

إدخال البيانات الوافد الراغب فى تجديد رخصة العمل.

النقر على كلمة البحث.

الضغط على العامل المراد تجديد رخصة العمل.

النقر على كلمة إرسال.

التعرف على رقم السداد من خلال النافذة الظاهر بها الرقم بعد أن قمت بالضغط على كلمة بحث.

من خلال النافذة الظاهر بها الرقم بعد أن قمت بالضغط على كلمة بحث. الذهاب إلى أحد البنوك لتسديد القيمة المالية لتجديد رخصة العمل.

الذهاب إلى مكتب الجوازات للإستعلام عن رخصة العمل.

رسوم تجديد رخصة العمل

رسوم تجديد رخصة العمل التى قامة وزارة العمل أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتحديدها هى 100 ريال سعودي عن كل عام، ويتم تسديد الفاتورة من خلال العديد من طرق السداد التى أعلنت عنها الوزارة للتسهيل على الوافدين.

شروط تجديد رخصة العمل أو إصدار رخصة عمل جديدة

حددت وزارة العمل حزمة من الشروط والمعايير الوافدين الراغبين فى إصدار او تجديد رخصة العمل ونذكر منها التالي:

يجب أن لا يمر على موعد انتهاء تجديد الرخصة أكثر من شهرين. يجب أن تكون ترخيص المنشأة سارية المفعول. لا يمكن تجديد رخصة العمل إذا كانت المنشأة فى النطاق الأحمر. لا يستطيع الوافد إصدار رخصة عمل جديدة والمنشآت فى النطاق الأحمر.

صلاحية رقم سداد رخصة العمل

يعد صلاحية رقم سداد رخصة العمل من أهم الأمور التى يجب أن يتعرف عليها الوافدين حيث قررت وزارة العمل أن على كل الوافدين الراغبين فى تجديد أو إصدار رخصة العمل وقاموا بالتعرف على رقم السداد التوجه إلى أحد البنوك وسداد الرسوم المقرره خلال اسبوعين من تاريخ اصدار رقم السداد حيث أن صلاحية رقم السداد 14 يوم فقط.