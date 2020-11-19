نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب 2000 ريال أحصل علي تمويل شخصي يبدأ من5 الآف ريال من مصرف الراجحي بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من بنك الراجحي مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية بمنافسة قوية مع جميع البنوك في المملكة بعد قيامها بتقديم تمويلات مالية تبدأ بحد أدنى 5 ألاف ريال وبحد أقصى 2 مليون ريال سعودي وتمكنك في الحصول على ذلك بدقائق معدودة، ولن تتجاوز نصف ساعة، دون وضع أي إجراءات معقدة ومتوفرة لدى المواطنين السعوديين، وسوف نوضح لزوارنا أهم تفاصيل الحصول على تمويل شخصي بنك الراجحي براتب 2000 ريال، يمكنك من الحصول على 5 ألاف ريال وأكثر، تعرفي معنا على أهم تفاصيل الحصول على قرض شخصي يبدأ من 5 ألاف ريال براتب شهري 2000 ريال سعودي.

تمويل شخصي من بنك الراجحي للوافدين والسعوديين في المملكة

يوفر بنك الراجحي تمويلات متنوعة للمقيمين ومواطنين السعوديين، وتوفر تمويلات نقدية لكافة الموظفين، والمتقاعدين وتمويلات عقارية متنوعة للجميع، والتمويل المقدم من بنك الراجحي عن باقي البنوك الأخرى التي تقدم تمويلات منها:

لم يتوقف التمويل فقط على السعوديين ولكنه يمنح للأجانب أو الوافدين.

لا تكون بحاجة لتحويل راتب شخصي للحصول على التمويل .

. الحد الأدنى لراتب العميل 2000 ريال سعودي.

تمنحك فترة سداد طويلة قد تصل إلى 60 شهر.

بعد القيام بسداد القسط الأول من القرض يتيح لك أن تأخذ تمويل آخر.

توفر لك سهولة بالإجراءات بأوقات قصيرة، ومن الممكن سحب تمويل قد يصل 2 مليون ريال.

خطوات الحصول على تمويل الراجحي

في البداية نقوم بالدخول علي بنك الراجحي للحصول علي التمويل

بعد القيام بالنقر على الرابط الرسمي، ويتم القيام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة أمامك، ويجب أن تقوم بإدخالها بشكل دقيق.

الآن قم بالنقر على طلب خدمة التمويل ومن ثم انتظر قرار المصرف.

شروط معينة من مصرف الراجحي للقيام بصرف مبالغ التمويل المالي