نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع مذكرة تفاهم بين الموارد البشرية وجمعية المسؤولية الاجتماعية بجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مذكرة تفاهم مع جمعية المسؤولية الاجتماعية بالمدن الصناعية بجدة.

ووقع عن الوزارة مدير عام الفرع فهد رشيد بن رقوش ، وعن الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد سعيد الغامدي، وتهدف المذكرة إلي التعاون و توطيد العلاقة بين فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ، وجمعية المسؤولية الاجتماعية بمدينة جدة.

وذلك من أجل دعم وزيادة مساهمة القطاع الغير ربحي في المسؤولية الاجتماعية وتنوع نشاطه ورفع مستوى مساهمته في الإنفاق الاجتماعي، من خلال التركيز على دعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعظيم أثرها في المجالات التنموية حسب ما ورد في رؤية المملكة 2030 ، والعمـل على تحسين النظرة العامة لأثر القطاع الغير ربحي في المجتمع.