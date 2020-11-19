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عمر شويل - جدة اسعار جميع السيارات شانجان CS95 موديل 2021 في السعودية هي محور النقاش في هذا الموضوع الذي سوف يتطرق إلى عروض اسعار شانجان CS95 بفئاتها الثلاثة في السوق السعودي بالتزامن مع انتعاش عروض تقسيط السيارات موديل 2020 بعد الركود الذي شهده القطاع خلال العام الماضي وبالتزامن مع السمعة الطيبة التي تكتسبها سيارات شانجان في السعودية والتي ليست وليدة الصدفة بل مبنية على ثقة المستهلك السعودي الواعي في هذه الماركة الصينية الواعدة.

مواصفات شانجان CS95 موديل 2021

هناك 3 طرازات من شانجان CS95 وهذه الطرازات الثلاثة متشابهة في المواصفات ومتقاربة كذلك في السعر وتبقى الخلافات بينهم فيما يتعلق بالكماليات أو الألوان أما آلات الجر فهي واحد في كل الموديلات وكذلك الموتور متشابه من حيث عدد الصمامات والقوة الحصانية .

شانجان CS95 Royal دبل شانجان CS95 Platinum دبل شانجان CS95 Royal دبل سقف اسود سعة المحرك : 2.0 لتر سعة المحرك : 2.0 لتر سعة المحرك : 2.0 لتر نوع الجر : دفع رباعي نوع الجر : دفع رباعي نوع الجر : دفع رباعي ناقل الحركة : اوتوماتيك 6 سرعات ناقل الحركة : اوتوماتيك 6 سرعات ناقل الحركة : اوتوماتيك 6 سرعات نظام القيادة : اقتصادي نظام القيادة : اقتصادي – رياضي – ثلوج نظام القيادة : اقتصادي نظام تحذير الخروج عن المسار Χ نظام تحذير الخروج عن المسار نوع المحرك : تيربو نوع المحرك : توين تيربو نوع المحرك : تيربو نظام التحذير للاصطدام من الامام Χ نظام التحذير للاصطدام من الامام

مواصفات محرك شانجان CS95

كما سبق التنويه فإن محرك شانجان CS95 موديل 2021 يتشابه بشكل كبير من حيث ما يلي:

عدد الصمامات: 16 صماماً. أقصى قوة حصانية : 233 حصانًا. عزم الدوران الأقصى : 360 نيوتن. معدل استهلاك الوقود: 12.2 كلم/ لتر.

شانجان CS95 من الداخل

كذلك تتشابه شانجان CS95 موديل 2021 من الداخل إلى حد كبير حيث تأتي مزودة بما يلي:

مقاعد من الجلد الفاخر.

شاشة معلومات بقياس 12.3 إنش مع نظام الملاحة.

شاشة لمس ملونة عالية الدقة 14 بوصة مع نظام ملاحة في شانجان بلاتينيوم فقط.

اسعار جميع السيارات شانجان CS95 في السعودية