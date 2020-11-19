نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بهامش ربح 0% من 5 الآف ريال لمدة عام أو أقل للسعودي والوافد من الأهلي التجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون تحويل الراتب من البنك الأهلي السعودي يقوم بتقديم خدمات و عروض جديدة, حيث يقوم بالتنافس مع البنوك الأخري في تقديم العروض التمويلية, نوقد اشتهر البنك الأهلي التجاري بتقديم خدمات تمويلية بمرونة مختلفة وتسهيلات عديدة لجميع العملاء, ويقدم خدمات تمويلية لمساعدة العملاء في تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم العديدة والمختلفة, حتي يتمكنوا من المعايشة في ظروف غلاء الأسعار وتوفير حياة كريمة للعملاء، ويتم الحصول علي قرض بدون تحويل الراتب لجميع العملاء سواء مواطنين أو مقيمين أو متقاعدين.

حيث يوفر البنك الأهلي التجاري سيولة مالية مناسبة لجميع العملاء من خلال عرض صرف أقل المبالغ إلى أكبر المبالغ التي يرغب بها أي عميل داخل المملكة، حيث يستطيع العملاء الحصول علي تمويل شخصي يمكن من خلاله شراء سيارة أو شراء منزل أو لغرض الزواج أو مصروفات الحياة الدراسية للأبناء وغيرها من العديد من الاحتياجات اللازمة, ويسهل البنك الأهلي علي العملاء التواصل إلكترونياً خاصة بعد انتشار فيروس كورونا وحرصاً علي صحة المواطنين, حيث يتم يطرح التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري بمبالغ مختلفة عن بعضها حتي تتوافق مع ظروف كل شخص علي حده، فهناك المبالغ الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ومن خلال موقعنا سنقدم لكم كل ما يخص التمويل الشخصي من البنك الأهلي.

مميزات التمويل الشخصي من البنك الأهلي السعودي

يتوفر الحصول علي قروض بدون تحويل الراتب من أي فرع من فروع البنك الأهلي التجاري وفق توافر هذه المميزات:

مبالغ التمويل التي يوفرها البنك الأهلي تكون مطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية.

يتميز القرض الشخصي بدون تحويل الراتب بالموافقة السريعة علي طلب التقديم علي التمويل الشخصي بعد استكمال الأوراق المطلوبة.

تبدأ مبالغ التمويل من 5,000 ريال سعودي فأكثر مع توفير السيولة النقدية التي تناسب جميع الفئات العمرية داخل المملكة.

يكون هامش الربح 0% عند طلب التمويل لمدة 6 اشهر أو اقل حسب الرغبة، يكون هامش الربح منخفض عند طلب التمويل لمدة اكثر من 6 اشهر إلى 12 شهر فقط، حيث يعد التمويل الشخصي من البنك الأهلي أقل هامش للربح مقارنة مع باقي القروض الأخري بالمملكة.

توفير فئات مختلفة من أي مبالغ مالية يرغب العميل في الحصول عليها، في حالة الوفاة (لا قدر الله) أو العجز الدائم سيتم إعفاء أسرة العميل من سداد المديونية.

الشروط المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي من البنك الأهلي السعودي



أن يكون العميل علي راس العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام بالنسبة للسعوديين.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 22 عام بالنسبة لغير السعوديين.

أن لا يقل الراتب الشهري عن 3,000 ريال سعودي بالنسبة للسعوديين.

أن لا يقل الراتب الشهري عن 4,000 ريال سعودي بالنسبة لغير السعوديين.

أن لا تقل مدة العمل عن شهر للعاملين في القطاع الحكومي.

أن لا تقل مدة العمل عن سنة للعاملين في القطاع الخاص سواء سعوديين أو غير سعوديين.

أن لا تقل مدة العمل عن 3 اشهر للعاملين في الشركات الكبري.

رابط طلب التمويل الشخصي من البنك الأهلي للسعودي والوافد

يستطيع المواطن السعودي والوافد أيضاً أن يطلب التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري بأي مبلغ يرغب به من خلال الدخول علي موقع البنك الأهلي التجاري المخصص لطلب التمويل التالي: تمويل.

رقم خدمة عملاء البنك الأهلي التجاري

يسعى البنك الأهلي التجاري إلى تقديم صورة فريدة مختلفة للتمويلات الشخصية عن أي بنك أخر داخل المملكة العربية السعودية، من خلال توفير كل التسهيلات التي يبحث عليها شخص يرغب في اغتنام تمويل شخصي من البنك الأهلي التجاري، وقد وفر البنك الأهلي رقم هاتف من جل سرعة التواصل مع جميع العملاء الذين يرغبون في طرح أسئلة خاصة بهم للحصول علي التمويل وذلك من خلال الرقم التالي: 920001000.