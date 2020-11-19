نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل بمؤسسة الوليد الخيرية 1442 والفوز بوحده سكنيه او سياره في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة الوليد الخيرية 1442 شروط الحصول على المساعدات الإنسانية، فالهدف الأساسي من إنشاء تلك المؤسسة هو مساعدة الكثير من فئات المواطنين الذين يكونوا بحاجة ماسة للمساعدة المادية التي تجعلهم قادرين لتصدى لأعباء الحياة، كما أنها تساعدهم أن يحصلوا على سكن خاص بهم بجانب امتلاكهم لسيارة، ولكن حرصت المؤسسة على وضع بعض من الشروط المحددة للاستفادة المواطنين بالمساعدات التي تقدمها مؤسسة الوليد الخيرية وضمان وصول الدعم لكل من يستحقه في المملكة السعودية.

مؤسسة الوليد الخيرية 1442 شروط الحصول على المساعدات الإنسانية

اهتمت المؤسسة أن تقوم بتقديم الدعم والتأكد من وصوله لكل شخص يستحق أن يحصل عليه لذا حرصت على أن تقوم بوضع شروط محددة حتى يستفيد من المساعدات الإنسانية كل من يستحقها ومنها التالي:

شروط امتلاك سكن:

يجب أن لا يكون للشخص المتقدم سكن خاص به.

أن لا ينطبق عليه شروط الحصول على قرض.

أن لا يزيد مرتب الأسرة عن 3000 ريال سعودي.

أن لا يقوم بتأخير أو تمليك العقار الذي سوف يحصل عليه.

يجب أن تكون هذه هي المرة الأولى والأخيرة للاستفادة من المساعدات الإنسانية لمؤسسة الوليد فالتقدم لها يكون مرة واحدة فقط.

لا يمكن لأي مواطن مسجل في جمعيات خيرية أخرة الحصول على المساعدات الإنسانية بمؤسسة الوليد.

يجب على الشخص المتقدم أن يكون خاضع لأحكام الإرث.

شروط امتلاك سيارة:

لا يزيد الراتب الشهري للمواطن المتقدم عن 3000 ريال سعودي.

يشترط أن لا يمتلك سيارة خاصة به أو تكون باسمه.

لابد من أن تكون هذه هي المرة الأولى والأخيرة للاستفادة من البرنامج للحصول على السيارات.

طريقة التسجيل في برنامج الوليد بن طلال

يتمكن الشخص السعودي من الآن التسجيل ببرنامج مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية باتباع عدة خطوات منها الآتي:

يفترض في البداية الدخول إلى الصفحة الرسمية لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

ثم الضغط على كلمة تسجيل جديد.

ثم كتابة جميع المعلومات والبيانات الشخصية المطلوب تسجيلها.

الضغط على كلمة تسجيل.

طريقة أخرة للتسجيل في المؤسسة: