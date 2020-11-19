نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقسيط جرير آيفون وجوالات هواوي الذكية وعروض مكتبة جرير لاب توب في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تقسيط جرير تتضمن الكثير من البنود، كما أنها شاملة كل المنتجات التي تعرض من خلال مكتبة جرير، فيسأل الكثير من الفئات مثل الطلاب أو الجامعيين، وأيضًا موظفي الحكومة والقطاع الخاص عن من جرب تقسيط جرير والاطلاع على اسعار جوالات هواوي ولذلك سعت مكتبة جرير أن تقدم كل ما يلزم المستخدم عبر موقعها الرسمي، فأطلقت شروط تقسيط ايفون أو تقسيط جوالات جرير وأجهزة اللاب توب، وجميع مستلزمات الكمبيوتر، مثل عروض طابعات جرير أو غيره من الأجهزة الإلكترونية، ويمكن الحصول على ذلك في نطاق عروض جوالات جرير.

شروط تقسيط جرير

موقع جرير اون لاين أو فروع مكتبة جرير تُمكنك الآن من الحصول على الأجهزة الإلكترونية، بموافقة فورية على طلب التقسيط، ولأي منتج، كما أنك لست بحاجة إلى كفيل، وفترة سداد تقرب من العامين، بالإضافة إلى تمويل يصل إلى 30 ألف ريال سعودي، فكل هذه المميزات يمكن الحصول عليها بالضوابط والشروط التالية:

شروط تقسيط جرير جوالات وأجهزة إلكترونية

يشترط أن يحصل الموظفين في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية على راتب لا يقل عن 3500 ريال سعودي، أما من ينتسب إلى القطاع الخاص من الحاصلين على الجنسية السعودية فلا بد أن يكون راتبه يبدأ من 4000 ريال سعودي.

المتقاعد الذي يرغب الحصول على منتج تقسيط من مكتبة جرير فلا بد أن يكون معاشه يزيد عن 3500 ريال سعودي.

وللوافدين في المملكة نصيب من تقسيط جوالات جرير وجميع المنتجات، ولكن بشرط أن يكون راتبه إن كان يعمل في القطاع الخاص لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

تقسيط ايفون مكتبة جرير

كما أنه يمكن الحصول على تقسيط ايفون مكتبة جرير من خلال تقديم كشف حساب بنكي من البنك، مصدق عليه رسميًا، يحتوي على بيانات رصيدك وقيمته، كما لا بد من تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وشهادة الراتب، مصدق عليه من المصلحة أو المؤسسة التي ينتسب لها المواطنين.

عروض مكتبة الجرير اليومية

ويمكن من خلال مكتبة جرير الاستفادة من عروض كثيرة ومتنوعة يمكن الاطلاع عليها والتعرف على مميزاتها من خلال موقع جرير اون لاين فترى هذا الأسبوع خصومات كثيرة على الأجهزة الإلكترونية، والتي يمكن الحصول عليها في حال توافر بالتقسيط ولكن في حالة توافر شروط تقسيط جرير في الموطن، وتتمثل العروض في شاشات ذكية، وجوالات آيفون أو هواوي أو سامسونج، ولوازم الجامعات، والمدارس.