نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من حدوث رياح مثيرة للأتربة على مناطق سعودية متعددة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نبه أبو عبد الرحمن الحريش الصخري الذي يهتم بمتابعة الأحوال الجوية للراغبين في السفر غدًا الجمعة بأن بعض المناطق السعودية ستشهد رياح نشطة مثيرة للأتربة فترة الظهيرة والعصر، إضافة إلى نشاط رياح ترابية جنوبية على بعض أجزاء مدينة الرياض خاصة في الغرب وشمال غربها.

وقد ذكر الصخري خلال صفحته على تويتر أن بعض أجزاء مدينتي القصيم وحائل إلى شرق وشمال شرق المدينة المنورة والدهناء والصمان وحفر الباطن ستشهد الرياح الترابية والغبارية مثلها مثل مدينة الرياض.

وقد تنبأ الصخري سقوط أمطار شديدة جدًا بين الوجه وأملج ونواحي العلا والمنجور إضافة إلى ما حول تلك الديار غدًا الجمعة.

وفي نفس السياق تنبأ خبير الأرصاد الجوية عبد العزيز الحصيني الحالة الجوية ليومين الجمعة والسبت على بعض أجزاء المملكة العربية السعودية وقد جاءت تنبؤاته بأن بعض المناطق السعودية سوف تشهد أمطار منها مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان وشمالي القصيم والشرقية.

ولفت الحصيني خلال صفحته على تويتر إلى أن الأمطار ستكون بدرجة متفاوتة من مكان لآخر وستكون الأمطار ما بين الخفيفة والغزيرة إضافة إلى حبات برد، كما أن أملج، ينبع، العيص، بدر، رابغ سيشهدوا حالة أمطار قوية مع وجود فرص لانكسار السحب بين هذه المناطق بالإضافة إلى فرصة سيول.

كما تنبأ بأن يسبق الأمطار رياح درجتها من متوسطة إلى شبه قوية من اليوم الخميس وحتى بعد غد السبت وبصفة خاصة الشمالية والغربية والوسطى إضافة إلى تشكيل حالة مدارية في بحر العرب وسيكون تأثيرها – كما هو متوقع – على الأراضي السعودية بشكل غير مباشر من خلال وجود رطوبة داخل السعودية؛ لأن الرطوبة عبارة عن مادة السحب.

وقد تنبأت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة هبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار علي بعض المناطق في وسط المملكة السعودية بالإضافة إلى غيوم السماء بشكل جزئي نتيجة تكون السحب الممطرة على المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الغربية في المملكة.

وكما جاء في التقرير الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة السعودية فإن البحر الأحمر سوف يشهد هبوب رياح سطحية من شمالية إلى شمالية شرقة على المنطقتين الوسطى والشمالية وعلى جنوب غرب إلى جنوب شرق وعلى المنطقة الجنوبية أيضًا وذلك بسرعة 18-42 كم/ساعة، بالإضافة إلى ارتفاع موج البحر من متر إلى متر ونصف وفي المنطقة الجنوبية قد يرتفع الموج إلى مترين ونصف وأن حالة موج البحر سوف تكون ما بين المتوسطة إلى المائجة على الجزء الجنوبي من المملكة.

وأضاف تقرير الهيئة أن الخليج العربي سيشهد هبوب رياح أيضًا سطحية شمالية غربية سرعتها 18-40 كم في الساعة إضافة إلى أن الموج سيرتفع من متر إلى مترين.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها عدة مناطق سعودية تقلبًا في الطقس وهطول الأمطار من الخفيفة إلى الأمطار الرعدية ولذلك على القاطنين على الأراضي السعودية توخي الحذر من تخفيف الملابس والحرص على تناول المشروبات الدافئة والمشروبات التي تحتوى على فيتامين سي للحماية من الإصابة بنزلات البرد.