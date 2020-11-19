نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه والكهرباء وكيفية الدفع إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعي الإدارة الحاكمة داخل المملكة العربية السعودية علي توفير كل سبل الراحة والتطور للمواطنين داخل المملكة, حيث قامت الحكومة السعودية بتحويل الكثير من الخدمات والمصالح الحكومية إلي خدمات إلكترونية وذلك لتسهيل علي المواطنين إنجاز أعمالهم دون تعب أو بذل مجهود, ومن ناحية أخرى قامت باستحداث الكثير من الخدمات الإلكترونية وذلك لتجنب التجمعات البشرية الكبيرة داخل المصالح والهيئات الحكومية وذلك حرصاً علي سلامة المواطنين وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا, حيث من ضمن الخدمات الإلكترونية المستحدثة داخل المملكة العربية السعودية هي خدمة دفع فاتورة المياه إلكترونياً, وخدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً, حيث يمكن لأي مواطن داخل المملكة العربية السعودية أن يقوم بدفع فاتورة المياه إلكترونياً أو الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً وهو جالس في بيته دون الذهاب إلى هيئة الكهرباء أو المياه لدفع الفاتورة, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم كيفية دفع فاتورة المياه إلكترونياً وكيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً.

خطوات دفع فاتورة المياه إلكترونياً من خلال موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة

حيث هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل دفع فاتورة المياه إلكترونياً وذلك وفقاً لما حددته وزارة البيئة والمياه والزراعة, لذا إليكم هذه الخطوات.

في بداية الأمر يتم كتابة في محرك البحث جوجل وزارة البيئة والمياه والزراعة. ثم تقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة خدمات. ثم يقوم الراغب في دفع فاتورة المياه إلكترونياً بالضغط على أيقونة الاستعلام عن فاتورة المياه. ثم تقوم بعد ذلك بكتابة اسم صاحب الحساب ورقم الحساب. ومن ثم سوف تقوم بالضغط على أيقونة سداد, ثم سوف تظهر أمامك قيمة الفاتورة. ثم بعد ذلك إذا رغبت في دفع فاتورة المياه إلكترونياً تقوم بإدخال رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك. ثم تقوم بكتابة قيمة الفاتورة. ثم تقوم بالضغط على أيقونة سداد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً