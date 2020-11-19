نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تمويل اكسترا بلا كفيل ولا تحويل الراتب للسعودي والمقيم من شركة تسهيل للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض تمويل اكسترا بلا كفيل ولا تحويل الراتب هو أحد عروض التمويل الشخصي التي تقدمة شركة تسهيل للتمويل للعملاء السعوديين والمقيمين أيضاً داخل أراضي المملكة العربية السعودية،حيث تعتبر الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بإسم شركة تسهيل للتمويل من أهم وأكبر شركات تمويل الافراد داخل المملكة والتي تقدم مجموعة متنوعة ومختلفة من المنتجات التمويلية بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد متنوعة وأقساط مجدولة تناسب جميع الإلتزامات المالية للعميل بالإضافة إلى متطلبات سهلة وميسرة لجميع العملاء لإتمام جميع إجراءات طلب المنتج.

عرض تمويل اكسترا من شركة تسهيل للتمويل

تقدم شركة تسهيل للتمويل عرض تمويل اكسترا بلا كفيل ولا تحويل الراتب لعملاء الشركة من مواطنين سعوديين ومقيمين ومتقاعدين أيضاً، حيث صممت الشركة عرض التمويل الشخصي ليناسب جميع الاحتياجات الشرائية للعميل وذلك من خلال أقساط شهرية بسيطة وشروط ميسرة لجميع العملاء،وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم المميزات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على عرض التمويل المقدم من شركة تسهيل للتمويل.

عرض تمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تمويل شخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل. عرض تمويلي بدون تحويل الراتب الشهرى للعميل. منتج تمويلي بفترات سداد ميسرة وأقساط شهرية حتى 36 شهر. تمويل شخصي يبدأ من 4000 ريال سعودي ويصل إلى 60 ألف ريال سعودي. تتيح شركة تسهيل للتمويل للعملاء من السعوديين والمقيمين والمتقاعدين فرصة الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

شروط الاستفادة من التمويل الشخصي ورابط التقديم على طلب المنتج

يمكن للعميل التقديم على طلب الحصول على منتج اكسترا المقدم من شركة تسهيل للتمويل من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل وتعبئة كافة البيانات المطلوبة لأستكمال طلب المنتج،وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على الشروط التي حددتها الشركة من أجل الاستفادة من عرض التمويل الشخصي بلا كفيل ولا تحويل الراتب.

1. للمتقدم العامل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص

مدة الخدمة في العمل يشترط ألا تقل عن سنة وذلك للمتقدم الذي عمره يتراوح من 23 سنة إلى 25 سنة.

إذا كان عمر المتقدم من 25 سنة إلى 60 سنة فيشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن ثلاثة أشهر وذلك للمتقدم السعودي وسنة للمتقدم الغير سعودي.

الراتب الشهرى للمتقدم السعودي لا يقل عن 5000 ريال سعودي وللمتقدم غير السعودي لا يقل الراتب الشهري عن 8000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم لطلب عرض منتج التمويل يعمل لدي جهة معتمدة لدي الشركة المتحدة للخدمات المالية.

2. إذا كان المتقدم من المتقاعدين