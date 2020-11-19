نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراكز تأهيل الإناث بالرياض تُنفذ برامج توعوية لمستفيداتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مراكز التأهيل الشامل للإناث بأحياء القدس والملز والدرعية والخرج وقسم التأهيل المهني بحي القدس التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مؤخراً, عشرة برامج توعوية استهدفت مستفيداتها من ذوات الإعاقة والكادر العامل معهم.

واشتملت الفعاليات التي نفذها تأهيل القدس والملز بمناسبة "الأيام العالمية لهشاشة العظام والغذاء ومكافحة العدوى ويوم الجودة" على العروض المرئية والأركان التفاعلية والتعريفية وتوزيع المنشورات التوعوية وأدوات التعقيم والوقاية على المستفيدات.

كما نظمت مراكز التأهيل للإناث في الدرعية والخرج وقسم التأهيل المهني بالقدس ثلاث محاضرات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للغذاء وتركزت محاورها على تحديد الاحتياج الغذائي للأشخاص ذوي الإعاقة وأهم المشكلات المتعلقة بالغذاء لديهم وأحدث طرق التغذية المناسبة لهم.