نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يؤكد أنه لا يوجد تاريخ محدد للتسجيل بالبرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يؤكد أنه لا يوجد تاريخ محدد لفتح التسجيل، برنامج حساب المواطن قام بالرد على استفسارك أحد المواطنين بالمملكة السعودية من خلال خدمة المستفيدين على موقع تويتر من خلال الإنترنت أنه لا يوجد أي تاريخ تم تحديده ليتم فتح باب التسجيل في البرنامج وفي الوقت الحالي يتم العمل على مواجهة كافة الدواء بشكل دائم.

برنامج حساب المواطن 1442

أعلن برنامج حساب المواطن يقوم باستقبال جميع الطلبات التي يريد العديد من الأشخاص تقديمها عن الحصول على استحقاق الدعم للدفعة 36 ويمكن الجميع طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية التابعة ل برنامج حساب المواطن عبر على الإنترنت.

حيث أعلن البرنامج أنه قام بأداء أكثر من مليون ونصف ريال سعودي الدفعة 36 لجميع الأشخاص المستحقين من البرنامج وقد وصل عدد المستفيدين والذين قد اكتمل لطلباتهم ببرنامج حساب المواطن إلى أكثر من عشرة مليون ونصف مستفيد وتابع.

ضوابط حساب المواطن

برنامج حساب المواطن قد أوضح قبل ذلك عن كافة الضوابط الجديدة التي تتعلق بالأفراد المستقلين منذ فنرة قليلة، وأكد أنه تم تعليق استقبال التسجيل في برنامج حساب المواطن ويتم في الوقت الحالي مراجعة الضوابط الجديدة، وأكد أنه تم إيقاف التسجيل بالبرنامج بعد انتهاء الدورة الثامنة والعشرين في شهر مارس الماضي، ولا يوجد موعد محدد لفتح التسجيل فيه، وأكد ينبغي على جميع المستقلين أن يقوموا بإثبات الاستقلالية الخاصة بالمسكن إذا وصل عمره إلى ثمانية عشر عاماً وبالتالي ينبغي عليهم تجهيز بعض الإثباتات كالآتي:

ينبغي أن يتم تجهيز إثبات السكن لطلاب سواء كان في المعاهد أو الجامعات أو الكليات العسكريه حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم بشكل دائم ومستمر.

يمكنه أيضا أن يقوم بتجهيز صك ملكية السكن أو يمكنه تقديم عقد إيجار حصل عليه من منصة إيجار، وبالتالي قام البرنامج بتحديد شهر يونيو الماضي لجميع الأفراد المستقلين حتى يتمكنوا من رفع جميع المستندات المحددة يتمكنوا من الاستفادة من الدعم بشكل دائم.

تتضمن أيضا هذه الضوابط الجديدة احتساب الاستحقاق الفعلي لكل شخص متقدم بحيث ألا يتعدى الدعم الضوي مع الثامنة والعشرين من شهر مارس الماضي.