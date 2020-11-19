نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر في بنك التسليف للحصول على التمويل الميسر “نفاذ”متناهى الصغر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر، حيث تقدم المملكة العربية السعودية لمواطنيها وأبناءها السعوديين العديد من الخدمات والدعم المادي الميسر لعيش حياة كريمة سواء من خلال المساعدات المادية أو تقديم القروض الميسرة،كما تقدم ايضاً قروض بدون تحويل راتب في السعودية ايضاً الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين وجميعها متوفرة بشروط سهله وسوف نقدم اليكم اليوم شروط الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية خلال موقعنا ثقفنى.

شروط تمويل بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر

ومن أبرز القروض الميسرة هو قروض بنك التنمية الاجتماعية التي تقدمها للمواطنين بشرط استيفاء عدد من الضوابط والإجراءات المتحددة ومنهم قرض العمل الحر لتعزيز المشاريع التي يقدم المواطن على إنشاءها كما تعمل على زيادة معدلات الإنتاج والربح وزيادة الخبرات، ولذلك نقدم لكم في السطور التالية شروط الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية، شرح طريقة التقديم على قرض العمل الحر في بنك التسليف فتابعونا..

شروط الحصول على قرض العمل الحر

تنقسم قروض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة إلى قرض متناهي الصغر وتمويل نفاذ والذي يقدم كقرض تمويلي من خلال بنك التسليف خاصة للفئات القادرة على العمل في ظل عدم وجود الفرصة والوظيفة المناسبة، وكذلك يقدم بهدف زيادة الدخل الشهري مع وجود حرفة أو مهنه تمكنه من الحصول على المبلغ وممارسة المشروع، وقد جاءت شروط الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام و21 عام لمسار المركبات، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام.

يجب أن لا يكون المتقدم مدين للبنك بمبلغ آخر.

يجب حصول المتقدم على وثيقة العمل الحر، مع وجود كافة التراخيص المطلوبة.

يجب أن لا يزيد المرتب الشهري عن 14 ألف ريال سعودي سواء كان المتقدم في قطاع خاص أو عام.

يجب أن لا تتجاوز فترة السداد عن 5 سنوات.

تقديم كافة الضمانات التي يطلبها البنك.

يجب حصول المتقدم على اجتياز الفحص الائتماني للحصول على القرض.

يجب التأمين على المركبة في حال كان التمويل خاص بنشاط تويه المركبات.

تقديم قرض العمل الحر

يستطيع المتقدم الحصول على القرض بكل سهولة وبصورة إلكترونية ميسرة عن طريق الدخول مباشرًا على رابط قرض العمل الحر أو نفاذ، وفي حالة الموافقة على القرض يجب تجهيز بعض الأوراق المطلوبة والتي تتمثل في