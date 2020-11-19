نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل على الدعم السكني والأراضي السكنية من وزارة الإسكان السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف تحصل على الدعم السكني والأراضي السكنية من وزارة الإسكان السعودية بخطوات بسيطة نقدمها إليكم عبر موقعكم ثقفني، نظراً لكثرة عمليات البحث المستمر من قبل المواطنين بالمملكة على طريقة حصول المواطن على السكن المدعوم والأراضي السكنية المجانية والتمويلات الجديدة التى تقدمها الحكومة السعودية إلى المواطنين بعد بيان الوزارة فى سعيها الدائم لزيادة نسبة التملك السكني لأبناء الوطن مع رؤية الحكومة السعودية فى 2030، لذا تجد التسهيلات الجديدة التى تقوم بها وزارة الإسكان حتى يتمكن المواطنين من التقديم على الأراضي السكنية المجانية من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة أحد المقررات الخاصة بالوزارة.

الدعم السكني

الدعم السكني المقدم من الحكومة السعودية ممثلة فى وزارة الإسكان يعد أحد أهم وأفضل التمويلات المقدمة من الحكومة السعودية بجانب دعم حساب المواطن، تسعي الحكومة السعودية فى توفير متطلبات المواطن من الدعم النقدي الذى يساهم فى توفير احتياجات المواطن والدعم السكني الذى يكون غطاء حامى للمواطن، ونجد أن الحكومة السعودية حددت الدعم السكني للسعوديين فقط باستثناء حالة واحدة.

المستفيدين من الدعم السكني

كشفت الحكومة السعودية عن المستفيدين من الدعم السكني الذى تقدمه وزارة الإسكان إلى المواطنين وذلك ضمن مبادرة سكني والتي شملت مجموعة من الفئات نذكر لكم أهمها وهم التالي:

الدعم السكني للعسكريين. الدعم السكني للمدنيين. الدعم السكني للمعلمين. الدعم السكني للأرامل. الدعم السكني للمطلقات. الدعم السكني للمتقاعدين. الدعم السكني للنساء الغير سعوديات.

واوضحت وزارة الإسكان أن كل فئة من السابق ذكرها حددت لها وزارة الإسكان شروط الدعم.

شروط الدعم السكني العامة

أكدت وزارة الإسكان أن الشروط العامة لدعم سكني تتلخص فى الآتي:

يكون الدعم السكني للأسر ذات الدخل المنخفض الذى لا تمتلك عقارات تتجاوز قيمتها 5 مليار ريال.

يكون الدعم السكني للمواطنيين السعوديين فقط مع وجود بعض الاستثناءات الخاصة.

يكون الدعم السكني للفرد المستقل الذى يبلغ من العمر 25 عام فأكثر.

يكون الدعم السكني لمن لا يمتلك مسكن مسجل بإسمه مع اخر 5 سنوات.

حاسبة الدعم السكني

حساب قيمة الدعم السكني أمر بسيط جدا يتمكن المواطنين السعوديين التعرف عليه بالتفاصيل الدقيقة من خلال الدخول إلى حاسبة الدعم، ثم القيام بتسجيل (قيمة التمويل، مدة التمويل، مجموع عدد أفراد الأسرة، مجموع قيمة الدخل الشهري) ثم الموافقة على الشروط عن طريق الضغط على المربع المكتوب بجواره الإطلاع على إخلاء المسؤلية، ثم النقر على المربع الاخضر المكتوب بداخلة أحسب.

الأراضي السكنية المجانية

دشنت وزارة الإسكان العديد من البرامج والمخططات السكنية فى كل مدن ومناطق المملكة العربية السعودية يستطيع المستفيد التسجيل والحصول على الأراضي السكنية بدون مقابل بشرط أن يكون من المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط الدعم السكني، لذا كشفت الوزارة عن الآلية الجديدة الذى يتم من خلالها حصول المستفيد على الأراضي السكنية مجاناً وذلك عن طريق التسجيل فى صفحة الأراضي السكنية المجانية على موقع سكني ثم إختيار المخطط المناسب للمستفيد فيما أكدت الوزارة على نقطتين هامتين كالآتي:

النقطة الأولي: إمكانية حصول المستفيد على تمويل البناء الذاتي مدعوم من الوزارة. النقطة الثانية: الأراضي السكنية المجانية مدعومة من قبل الوزارة.

طريقة التقديم فى الأراضى السكنية المجانية

ذكرت وزارة الإسكان عن إجراءات التسجيل فى الأراضي السكنية، حيث تستطيع كل أسرة سعودية التقديم فى الأراضى السكنية المجانية عبر تنفيذ 10 نقاط تتم كالتالي:

الإنتقال إلى الموقع الرسمي وزارة الإسكان. الضغط على القائمة الرئيسية حيث ينسدل منها قائمة فرعية، تقوم بإختيار”البرامج والمبادرات”. الضغط على سكنى من القائمة الفرعية الخاصة بالبرامج والمبادرات. الضغط على تسجيل الدخول. القيام بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني. إختيار منتجات الدعم السكني. الضغط على البناء الذاتي وتصفح مشاريع الوزارة. تسطيع الآن الإختيار بين الطروحات الموجودة وإختيار المشاريع السكنية المناسبة ومعاينتها واختيار المخطط. حجز القطعة السكنية المناسبة. توقيع العقود بعد تحديد الوحدة السكنية المناسبة.

فيما تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط الجديدة لحصول المستفيدين على الأراضي السكنية المجانية يمكنك الآن الإطلاع عليها عبر رابط مباشر إلى شروط الأراضي السكنية المجانية، كما يمكنك الإطلاع على مساحة الوحدات السكنية الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية مؤخراً الذى يلائم كافة احتياجات أبناء الوطن.

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