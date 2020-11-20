ملتقى ” إبداع الإسبوعي ” بنادي تبوك الأدبي يلقي الضوء على الفنون التشكيلية

دوت الخليج – واس استضاف النادي الأدبي بمنطقة تبوك ، ضمن جلسات ملتقى ” إبداع الإسبوعي ” أمس ، الفنانة التشكيلية أميرة عوض الحسين في حوار أداره رئيس النادي الأدبي بالمنطقة الدكتور نايف الجهني ، تناول من خلاله تجربة ” الحسين” مع الفن التشكيلي والتصميم، وملامح بداياتها الأولى في المدارس والتحاقها بالجمعيات والمؤسسات الحاضنة للإبداع، وصولاً إلى مشاركاتها على المستوى الداخلي والخارجي .

وتطرقت الفنانة التشكيلية أمير الحسين، إلى مبادرتها في إقامة معرض ” مدائن الفن ” في دعم المواهب الفنية بالمنطقة وأثر ذلك على الفنانين والفنانات وقالت” متى ما تم تجيير المكان في صالح الفن، سيخرج من خلف جدرانه آلاف المبدعين” .

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