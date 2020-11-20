دوت الخليج – واس أتمت الخطوط السعودية جاهزيتها للمشاركة في الاستعراض الجوي غير المسبوق ، الذي سيقام بعد غد بمدينة الرياض احتفاءً بافتتاح الاجتماع “الافتراضي” الرئاسي لمجموعة العشرين.

وتشارك “السعودية” في هذا الحدث بثلاث طائرات من طراز بوينج 777 وبوينج 787 وإيرباص A320 ، متوشحة بهوية رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين ، بقيادة مجموعة من الطيارين السعوديين بالناقل الوطني وبمشاركة صقور السعودية ، ويأتي ذلك ضمن التزاماتها الوطنية إلى جانب كونها الشريك الإستراتيجي مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

وتجدر الإشارة إلى أن تصميم وتنفيذ وضع شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين “السدو” أحد أنواع النسيج البدوي التقليدي على الطائرات، تم بسواعد وطنية من قبل الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران إحدى الشركات التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطوط السعودية تنهي استعدادها للمشاركة في العرض الجوي لقمة العشرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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