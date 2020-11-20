خلال المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تعيش حراكًا تنمويًّا.. ولا تهاون مع الفاسدين

دوت الخليج – واس

أكد معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة اليوم تعيش حراكًا تنمويًّا غير مسبوق في القطاعات كافة، وهو أمر يستند إلى لغة الحقائق والأرقام التي جاءت واضحة في تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حول ما تحقق في رؤية المملكة 2030.

وقال معاليه خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي عقد اليوم بتوجيه من سمو ولي العهد: “إن المؤتمر يأتي بتوجيه مباشر من القيادة، وينطلق من حق المواطن في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، كما أنه يعتمد على الشفافية والوضوح من خلال استضافة أصحاب المعالي ورؤساء الأجهزة الحكومية.

وبين أن العالم يعيش سنة استثنائية جراء انتشار جائحة كورونا، وهو وباء طالت آثاره اقتصاديات العالم، وكذلك في المملكة التي رفعت شعار “صحة الإنسان أولًا”، حيث عملت المملكة على تخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة، كما قامت بتجهيز 25 مستشفى لاستقبال الحالات المؤكدة، وإضافة 4000 سرير عناية مركزة جديد خلال الأشهر الأربعة الماضية، تعادل 60% من إجمالي الأسرة التي أضيفت على مدى عقود ماضية.

وأفاد القصبي بأنه تم استحداث 23 مركزًا للفحص عبر السيارات، وإجراء أكثر من 9 ملايين فحص لفيروس كورونا، مضيفًا أن المملكة اليوم تعد من أفضل 10 دول في مجموعة العشرين في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، مع نجاح كبير في إدارة موسمي الحج والعمرة في ظل الجائحة، مشيرًا إلى أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح، بعد اتفاقها مع الجهات المحتملة لإنتاجه.

وحول رؤية المملكة 2030 أكد معالي وزير الإعلام المكلف أن المملكة تمر بمرحلة غير مسبوقة عبر رؤية 2030، حيث ترتكز الأعمال على خطة طموحة، حققت اليوم مكاسب وإنجازات كبيرة في مختلف المسارات والبرامج لا يتسع زمن المؤتمر اليوم لحصرها.

وأشار معاليه إلى أن من نتائج الرؤية تأسيس 5 وزارات جديدة (السياحة، الاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والثقافة، والرياضة) مبينًا أن الرؤية استثمرت في الثروات والموارد والإمكانيات، وركزت على القطاعات الواعدة، وهو أمر نتج عنه توفير عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا.

وبين القصبي أن المملكة اليوم بفضل رؤية 2030 الدولة الأكثر إصلاحا وتقدما في تقرير المرأة وأنشطة العمل والقانون 2020 بحسب تقرير البنك الدولي، كما أنها تتصدر دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية، وتتصدر أيضا دول الشرق الأوسط كأكبر مخزون غذائي، مع وصولها إلى المركز 30 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

واستعرض معاليه أيضًا بعض الأرقام التي حققتها رؤية المملكة 2030, حيث أفاد بأن التحول الرقمي انعكس بشكل إيجابي على سهولة وتيسير الخدمات، منها على سبيل المثال: حجز 53 مليون موعد طبي إلكتروني، وعقد أكثر من 255 ألف جلسة قضائية بشكل إلكتروني.