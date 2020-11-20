نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو الوقت المحدد لصرف رواتب المتقاعدين لعام 1442 معاش التقاعد الشهر الجديد للمدنين والعسكرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد ما هو الوقت المحدد لصرف رواتب المتقاعدين لعام 1442 الجداول الثابتة التي تقوم المؤسسة العامة الخاصة بالتقاعد داخل وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية هو ثابت على الدوام، لذلك يمكن لأي شخص القيام بالتعرف على الموعد الخاص بتقاضي رابطه بكل سهولة عبر الإعلان الذي يتم إصداره قبل الموعد الرسمي للصرف.

صرف رواتب المتقاعدين لعام 1442

يمكنك التعرف من خلال المؤسسة التابعة لوزارة المالية داخل المملكة بكل جديد يحدث داخل نظام صرف الرواتب عن طريق الجداول التي تسعى مؤسسة التقاعد على طرحها على جميع المواطنين السعوديين، ليتعرفوا على مواعيد الصرف المحددة.

كان المعاد لعام 1442 هو في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر خلال هذا العام فتم صرف رواتب التعاقد للعام الهجري الجديد في الشهر الماضي.

معاش التقاعد للمدنين والعسكرين

يمكنك التعرف أن المؤسسة العامة للتقاعد عملت على صرف هذه الرواتب، كما يحدث في السنة بشكل شهري، فهم يقومون بأخذها بشكل آلي عن طريق إيداع وزارة المالية هذه الرواتب داخل حساباتهم البنكية في اليوم الثابت من كل شهر.

الطريقة التي يتمكن منها المتعاقد بأخذ راتبه

يمكنه الذهاب إلى أقرب بنك يوجد في منطقته، ويقوم بعمل أحد العمليات الهامة داخل البنك لكي يأخذ راتبه أو أي مكينة صرافة آلية المنتشرة في جميع أرجاء المملكة.

هل يمكن صرف الرواتب في أيام العطل؟

أيام العطل بالتحديد لها أنظمة خاصة بها، فيمكنك الحصول على راتبك إذا كان يوم الخامس والعشرين يوم الجمعة تقوم بأخذه يوم الخميس، لكن إذا وافق يوم السبت تقوم بأخذ راتبك يوم الأحد يمكن متابعة كافة التحديثات على موقع المؤسسة العامة للتقاعد.