منسوبو مدرسة الخيف بتعليم وسط جدة يحتفون بذكرى البيعة للملك سلمان

دوت الخليج – جدة :

احتفت مدرسة الخيف من تعليم وسط جدة بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وقال القائد التربوي للمدرسة الأستاذ سعيد السهيمي في كلمته عبر تطبيق التميز المدرسي ” نحتفل في هذا اليوم التاريخي بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- ويشرفني باسم منسوبي مدرسة الخيف الابتدائية بمكتب تعليم وسط جدة المشاركة بهذه المناسبة ونجدد الولاء والبيعة لسيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله رجل العزم والحزم والوفاء والإحسان ولغزارة ما يتمتع به من صفات رفيعة يعجز اللسان والقلم عن وصفها ولا يمكن أن تكتب بصفحة أو عدد من الصفحات بل يحتاج الأمر إلى مجلدات لنسطر عليها خصاله النبيلة وأعماله وإنجازاته ومواقفه العظيمة

ففي هذا اليوم تعم البهجة والسرور جميع أرجاء هذا الوطن الغالي وتستمر مسيرة أمة تجسدت وحدتها في الالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه، وإتباع كتاب الله وسنة نبيه وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع الأمور وعلى أساس هذه المبادئ السامية وبدعم من الحكومة الرشيدة تحققت بفضل الله منجزات حضارية جبارة شهد بها القاصي والداني ، وتم إنجاز الكثير من المشاريع والخطط الطموحة التي سعت حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله إلى تحقيق المزيد من التنمية ورفاهية المواطن

فهنيئا لخادم الحرمين بشعبه وهنيئا للشعب بمليكهم

وقال المعلم مساعد الغامدي في كلمته ” نجدد البيعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي اليسر والعسر وداعين الله أن يحفظ وطننا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء .

كما قال المعلم سمير الغامدي ” فإني كمواطن سعودي , فإني أشرُف بمبايعة الملك سلمان لفترةٍ رئاسيّة سادسة، ونُبايعه على العهد والوفاء، وعلى السمع والطاعة، ونرجو من الله أن يُعلي قدر المملكة وقدر ملكها، لقد جاءت بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، قبل ستة أعوام فاتحة لعهد جديد شكل نقلة نوعية في مسيرة بلادنا داخلياً وخارجياً رغم كل الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بنا بل من العالم أجمع.

نسأل الله أن يحفظ بلادنا وأن يديم علينا نعمة الإسلام، والأمن والأمان، وأن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يسدد على دروب الخير والفلاح خطاه وأن يحفظ ولي عهده الأمين” .

وقال المعلم ممدوح العماري معلم الصف الثاني ” بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – مقاليد الحكم فإننا نجد البيعة والولاء والوفاء لخادم الشريفين الشريفين ونحتفي مواطنون ومقيمون على أرض هذا المبارك والغالي في هذ اليوم الأربعاء الموافق 3—4-1442 بذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً للمملكة العربية السعودية “.