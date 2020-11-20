“طير الصدى” معاذ العمر

كانت العرب قديماً، تأمن بأن القتيل المظلوم يخرج من رأسه طيرٌ له وجههُ ويداه، يسمونه بطير الصدى، يهيم في الأرض ولا يلقط الحب ولا يشرب كما تفعل الطير، بل يصيح بأهل القتيل بأن اسقوني اسقوني حتى يدركو ثأره، فلم يسمونه بطير الصدى عبثاً، فالصدى رجع الصوت، كأن القتل يرجعُ للقاتل كما يرجع الصوت على القائل، ويسمى بطير العطش، فطير الصدى طير العطش والمرأ يعطش للثأر كاعطشه للماء، ويسمى طير الهامه، والهامه الرأس الذي يخرج منه ذلك الطير، ولكن الهائم عند العرب ايضاً هو العطشان الذي يجوب الفلاة بغير هدى إلى أن يجد الماء.

وجاء ذكر الصدى في الكثير من أشعار العرب ومن أجملها أشعار توبة بن الحمير في ليلى الأخيليلة :

ولو أن ليلى ألاخيليلة سَلّمتْ

.. علي ، ودوني جندل وصفائح

لسلّمتُ تلسيم الشاشة، أو زقاَ

.. إليها صدى من جانب القبر صائحُ

يقصد الشاعر هنا بقوله بأن ليلى لو مرت بقبره وألقت السلام على قبره، لأجابها، ورد السلام باشاً لها رغم مايستره من الحجارةِ والأتربة.

فإن لم أجب، فعسى أن يخرج لها صدىً من جانب القبر، وحدث ما كان يتوقعه ابن الحمير.

وفي أحد الايام مرت ليلى بقبره، فلما اقتربت من قبره، وألقت السلام، فلم يجب، ولكن خرج لها صدى، افزع ناقتها، فهاجت بها، فوقعت، ودفنت إلى جانبه…